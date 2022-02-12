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美法亞太較勁…印尼才買法飆風 美旋准賣F-15

編譯中心╱綜合11日電
圖為美國F-15戰機。(Getty Images)
圖為美國F-15戰機。(Getty Images)

印尼昨天與法國簽約購買42架飆風戰鬥機和籌購鮋魚潛艦意向書後，美國今天宣布批准出售印尼36架F-15戰機，成為美法去年為澳洲潛艦軍購生隙後，在亞太的又一競逐。

中央社引述法新社報導，美國國務院10日批准出售印尼36架F-15戰機和搭配的零附件與裝備，價值140億美元。

國務院表示，相關軍售有助提升區域重要夥伴的安全，尤其印尼是亞太政治穩定與經濟推升的重要力量，軍售也不會改變區域軍力平衡。美方聲明未提及區域最大對手的中國，也沒有軍售明確時程等細節。

而印尼昨天簽約購買飆風，是他們第一次購買法製戰機；目前印尼主要使用的美製F-16與俄製蘇愷戰機，機齡已漸趨老舊。

飆風戰機簽約是由印尼國防部長普拉伯沃（Prabowo Subianto）在雅加達與法國國防部長帕利（Florence Parly）完成。

普拉伯沃事後證實完成42架飆風戰機採購協議，昨天雙方簽署首批6架的相關合約。法國國防部表示，42架飆風戰機與所搭配武器的合約，價值81億美元。

法國國防部發言人葛宏強（Herve Grandjean）說，兩國還簽署一份潛艦研究和開發意向書。印尼也計畫向法國訂購2艘鮋魚級（Scorpene）潛艦。

法國「海軍船舶集團」（Naval Group）的消息人士透露，總裁波姆萊（Pierre-Eric Pommellet）這次與防長帕利連袂赴雅加達，與印尼PT Pal造船廠簽署潛艦研發備忘綠，備忘錄內包含技術轉移，但一切細節仍待後續協商。

報導指出，去年9月軍售澳洲潛艦案遭美、英、澳聯手推翻被擺一道後，法國對自身在亞太利益有一番新思考，出售印尼飆風戰機是法國加強區域經略的新信號。

法國至今仍對澳洲撕毀法澳間的潛艦合約、轉投向英美籌獲核潛艦一事耿耿於懷。在坎培拉毀約後，法國已加強與日本、印度在內的亞太長年夥伴間關係，並開始向印尼等東南亞國家招手。

印尼是幾個對美英澳組AUKUS軍事聯盟表達憂心的亞洲國家之一，外長勒特諾（Retno Marsudi）警告，美英透過AUKUS為澳洲張羅核潛艦，恐引發印太地區的核武競賽。

圖為法國飆風戰機。(美聯社)
圖為法國飆風戰機。(美聯社)

印尼 澳洲 國防部

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