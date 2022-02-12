危險…烏克蘭鼓動極右抗俄 恐遭反噬

俄烏危機未降溫，面對俄軍的壓倒性優勢，烏克蘭 鼓動國內極右翼武裝團體來抗俄。但這些立場強硬的極右團體是雙面刃，和平解決若不能順他們的意，很可能反咬基輔當局。

紐約時報 指出，34歲的胡迪門科（Yuri Hudymenko）當過記者和廣告公司顧問，曾在烏克蘭東南部的家鄉炸毀已故蘇聯獨裁者史達林的雕像而入獄，如今則是「民主之斧」負責人。民主之斧是烏克蘭多個極右民族主義團體之一。

胡迪門科毫不諱言，他不只會拿起武器抵抗俄國 ，只要烏克蘭政府為了和平而做出過多讓步，他也會把矛頭對準基輔當局。

紐時指出，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）手上能與莫斯科談判的籌碼有限，或許最大的牌就是抬出像「民主之斧」或勢力更大的「正義部」（Right Sector，烏國激進民族主義組織）這類團體，揚言打焦土戰嚇阻俄國；基輔當局近期甚至敦促這些團體加緊並重型化自身武裝。

但這些團體猶如雙面刃，既能傷到莫斯科也能傷害基輔本身。他們威脅若讓步示弱就推翻政府，無形中制肘澤倫斯基與各方達成和平協議的空間。

烏克蘭外長與國防部長近日雙雙表示，烏國最大的危機是俄軍威脅下的國內不穩，而非俄軍實際入侵。

民族主義分子綁架烏克蘭政府的隱憂去年秋天浮現。當時澤倫斯基指控「民主之斧」在基輔獨立廣場策畫的武裝示威為陰謀政變，但事後當局卻未動「民主之斧」，也讓外界開始擔心鼓動平民武裝化會拉高烏克蘭國內不穩的風險。

紐時認為，「民主之斧」為成員提供準軍事訓練，儘管胡迪門科稱抗議政府軟弱的示威會採和平方式，但沒人能保證最後不會演變為向澤倫斯基逼宮，甚至流血。