我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／男子冰球北美大戰 美國4：2加拿大

冬奧／美國第5金 單板滑雪障礙追逐團賽奪冠

俄烏戰爭風雨欲來 英挪日紐澳等7國呼籲公民快撤

編譯中心╱綜合11日電
馬薩爾科技指出，在克里米亞首府辛費羅波(Simferopol)北部的十月村(Oktyabrskoye)機場，出現一項大型的新軍隊和裝備部署。(美聯社)
馬薩爾科技指出，在克里米亞首府辛費羅波(Simferopol)北部的十月村(Oktyabrskoye)機場，出現一項大型的新軍隊和裝備部署。(美聯社)

俄烏危機持續升溫，繼美國要求其公民盡快離境後，英國、挪威、日本、紐西蘭、澳洲等七國國也呼籲公民快撤。

英國11日建議滯留在烏克蘭的英國公民在民航機還能運作的狀況下，盡早離開烏克蘭，並建議公民不要前往該國。

英國外交部發布聲明說，俄羅斯在烏克蘭的任何軍事行動都將嚴重影響英國駐基輔大使館提供領事協助的能力。在此情況下，英國公民不應期望從獲得更多領事支持或協助他們撤離。

此外，包括荷蘭、拉脫維亞、挪威和日本也都呼籲本國公民近快離境。以色列目前還沒建議公民離開，但11日表示，計畫撤離駐烏克蘭的外交官和其家屬。

另根據美國民間企業馬薩爾科技(Maxar Technologies)公布的衛星影像顯示，在烏克蘭邊界多處出現新部署的俄羅斯軍隊，似乎表明在試圖緩和烏克蘭危機的一連串外交努力中，莫斯科仍在持續集結軍隊。

央廣報導，俄羅斯目前正在前蘇聯加盟國的白俄羅斯境內，進行聯合軍事演習，同時也在黑海展開海軍演習。這是俄羅斯在烏克蘭附近升高軍事行動的一部分，這些行動已經引發俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的憂心。但俄羅斯一再否認有任何入侵的計畫。

過去幾個星期來，總部位於美國科羅拉多州的馬薩爾科技一直在追蹤俄羅斯集結軍隊的情形。馬薩爾科技表示，根據9日和10日拍攝到的影像顯示，在克里米亞半島(Crimea)、俄羅斯西部和以及白俄羅斯，都出現重大的新軍隊部署。

白俄羅斯 烏克蘭 英國

上一則

化解烏克蘭危機 重提「芬蘭模式」 歐美震動

下一則

僅剩9萬隻…澳洲搶救無尾熊 列「瀕危動物」

延伸閱讀

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤

烏俄戰爭恐隨時爆發 英、挪、日等5國籲公民快撤
巴西總統訪俄羅斯 被要求進行5次新冠檢測

巴西總統訪俄羅斯 被要求進行5次新冠檢測
英國去年經濟成長7.5% 從疫情中大幅反彈

英國去年經濟成長7.5% 從疫情中大幅反彈
美要求公民48小時內離開烏克蘭 加派3000美軍進駐波蘭

美要求公民48小時內離開烏克蘭 加派3000美軍進駐波蘭

熱門新聞

威廉（最前排左起）、卡蜜拉、威廉、哈利一家人有奇妙的心結，影響英國皇室的未來。（路透資料照片）

哈利、梅根沉默 威廉氣炸 卡蜜拉當王后 晚輩超不服？

2022-02-07 10:15
英國女王伊麗莎白二世宣布，她「真誠願望」王儲查理王子(右)登基時，他的妻子卡蜜拉(左)將成為皇后。歐新社

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

2022-02-05 18:19
媽媽生10個兒子後生下了女兒。圖／取自instagram

長子已經19歲 媽媽連生10個兒子後 39歲生下女兒

2022-02-09 14:50
俄國總統普亭4日出席北京冬奧開幕式，對進場的俄國代表隊豎起大拇指。新華社

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

2022-02-05 14:35
英國研究發現，在口罩外面套褲襪可以大幅提高密合度。(Pixabay)

研究：口罩套上褲襪 大幅提高防護力 缺維他命D易重症

2022-02-08 13:34
日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）和小室圭（右）去年成婚後脫離皇籍，改姓小室後隨夫婿赴美，如今卻傳出小室圭美國簽證出問題，恐將打包返日。(Getty Images)

旅美簽證出問題 日真子公主夫婦 恐從紐約打包返日

2022-02-10 09:28

超人氣

更多 >
女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓

女主持野溪泡湯同框8鮮肉 他褲襠前「手握1物」網歪樓
大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？

大學男友常和媽媽一起洗澡…她嚇壞上網問：這正常嗎？
Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜

Omicron最常見20種症狀 這個部位疼痛首度進榜
煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約

煤氣電費狂漲 民眾叫苦：恐被迫搬出紐約
賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動

賀錦麗有權推翻2024大選結果嗎？納瓦羅被問到情緒激動