俄烏戰爭風雨欲來 英挪日紐澳等7國呼籲公民快撤

馬薩爾科技指出，在克里米亞首府辛費羅波(Simferopol)北部的十月村(Oktyabrskoye)機場，出現一項大型的新軍隊和裝備部署。(美聯社)

俄烏危機持續升溫，繼美國要求其公民盡快離境後，英國 、挪威、日本、紐西蘭、澳洲等七國國也呼籲公民快撤。

英國11日建議滯留在烏克蘭 的英國公民在民航機還能運作的狀況下，盡早離開烏克蘭，並建議公民不要前往該國。

英國外交部發布聲明說，俄羅斯在烏克蘭的任何軍事行動都將嚴重影響英國駐基輔大使館提供領事協助的能力。在此情況下，英國公民不應期望從獲得更多領事支持或協助他們撤離。

此外，包括荷蘭、拉脫維亞、挪威和日本也都呼籲本國公民近快離境。以色列目前還沒建議公民離開，但11日表示，計畫撤離駐烏克蘭的外交官和其家屬。

另根據美國民間企業馬薩爾科技(Maxar Technologies)公布的衛星影像顯示，在烏克蘭邊界多處出現新部署的俄羅斯軍隊，似乎表明在試圖緩和烏克蘭危機的一連串外交努力中，莫斯科仍在持續集結軍隊。

央廣報導，俄羅斯目前正在前蘇聯加盟國的白俄羅斯 境內，進行聯合軍事演習，同時也在黑海展開海軍演習。這是俄羅斯在烏克蘭附近升高軍事行動的一部分，這些行動已經引發俄羅斯可能即將入侵烏克蘭的憂心。但俄羅斯一再否認有任何入侵的計畫。

過去幾個星期來，總部位於美國科羅拉多州的馬薩爾科技一直在追蹤俄羅斯集結軍隊的情形。馬薩爾科技表示，根據9日和10日拍攝到的影像顯示，在克里米亞半島(Crimea)、俄羅斯西部和以及白俄羅斯，都出現重大的新軍隊部署。