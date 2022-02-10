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文在寅：北韓與美國重回談判桌 只是時間問題

中央社／首爾10日電
南韓總統文在寅。（美聯社）
南韓總統文在寅。（美聯社）

北韓與美國就非核化等談判陷入僵局已久；不過，南韓總統文在寅今天表示，拜登政府一直強調願意隨時隨地與北韓領導人金正恩無條件會面，樂觀預測雙方重回談判桌「只是時間問題」。

文在寅接受韓聯社等8大通訊社聯合採訪，對於北韓與美國重啟對話的可能性樂觀看待，認為拜登政府已經做好與北韓會面的準備，並持續盡全力與北韓接觸，「與金委員長的會談只是時間問題，最終會達成」。

文在寅也分析先前北韓與美國就非核化談判破局，導致朝鮮半島和平進程停擺的原因，他指出，若2019年的河內峰會能達成一大交易固然很好，但若不順利，應該退一步從小地方開始，至少保持對話，但這次會談結果最後無疾而終，令人遺憾。

對於任期結束前，是否可能促成兩韓峰會，文在寅並未給出正面回應，僅表示「不應為對話設定先決條件」，即使有條件、也應該在談判桌上討論，並說若有對話意願，無論是採取實際會面或視訊等方式都不重要，「可以配合北韓想要的方式」，凸顯在卸任前促成兩韓對話的意志。

即使北韓近期多次作出武力示威，文在寅仍認為可藉由峰會對話等方式推動朝鮮半島和平進程。但他也坦言剩下任期不長，3月的總統大選結果可能成為兩韓峰會的變數，意指若執政黨輸掉大選，促成兩韓峰會的困難度將提高。

對於終戰宣言的可能性，文在寅表示，韓美雙方對提交給北韓的文案具有共識，中方也表示支持，並提到雖然一直無法與北韓領導人金正恩面談，但還是一直在溝通。

他也強調，發布終戰宣言意在結束敵對關係，建立互信，是邁向非核化及和平協定的過程。

北韓 文在寅 兩韓

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