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烏克蘭危機的恐懼大師：普亭是否「陰了」馬克宏？

轉角24小時
為了替戰雲密布的烏克蘭危機降溫，以法國總統馬克宏為首的歐陸穿梭外交正全速前進。 圖：法國國防部
為了替戰雲密布的烏克蘭危機降溫，以法國總統馬克宏為首的歐陸穿梭外交正全速前進。 圖：法國國防部

「克林姆林宮一方面對法國總統好話說盡，另一面卻調派戰艦入黑海，並否認法方暗示的『撤軍承諾』？」為了替戰雲密布的烏克蘭危機降溫，以法國總統馬克宏為首的歐陸穿梭外交正全速前進。繼2月7日前往莫斯科與俄國總統普亭密談5小時18分鐘後，馬克宏8日也銜著「克林姆林宮的的口信」抵達基輔，會面烏克蘭總統澤倫斯基。接著同日稍晚，馬克宏也再轉赴柏林，與波蘭總統杜達、以及甫從白宮訪問返國的德國總理蕭茲，一同召開危機會議。

過程中，馬克宏信心滿滿地強調自己有把握與俄國繼續對話，並聲稱普亭向自己親口承諾「無意煽火開戰」——但同一時間，持續擴大軍演的俄軍8日卻宣布6艘戰艦正穿越黑海、朝克里米亞半島前進，莫斯科亦嚴辭否認一切的收兵風聲，強調與馬克宏的會晤「完全沒有任何承諾」。

但在這場國際大博奕中，明顯遭到被動化、邊緣化的「事主」烏克蘭，又是如何面對來訪的馬克宏與他的穿梭外交呢？除了歡迎莫斯科的冷靜降溫，並提出基輔政府無法接受的「三個紅線原則」外，烏克蘭也期待能透過諾曼第機制的烏俄德法四國協商平台，促成與普亭總統的同台會面，藉此成就澤倫斯基近期不斷盤算、但因此屢與美國暗生嫌隙的等邊三角形戰略？

馬克宏與普亭在克林姆林宮內展開長達5小時又18分鐘的馬拉松式「一對一密談」，據稱...
馬克宏與普亭在克林姆林宮內展開長達5小時又18分鐘的馬拉松式「一對一密談」，據稱雙方互動氣氛良好，普亭也對馬克宏所提出的多種「特別想法」公開感到興趣與進一步討論的期待，但雙方皆拒絕透露對話細節。 Getty Images

「克林姆林宮一方面對法國總統好話說盡，另一面卻調派戰艦入黑海，並否認法方暗示的『...
「克林姆林宮一方面對法國總統好話說盡，另一面卻調派戰艦入黑海，並否認法方暗示的『撤軍承諾』？」圖為在愛沙尼亞的法軍演習。Getty Images

馬克宏過去72小時的穿梭外交，行程密集的緊湊程度相當罕見。6日出發前，他先是致電烏克蘭前線各國、英國首相強生與美國總統拜登...等「北約盟邦」。7日莫斯科著陸後，他旋即與俄國總統普亭，於克林姆林宮內展開長達5小時又18分鐘的馬拉松式「一對一密談」，據稱雙方互動氣氛良好，普亭也對馬克宏所提出的多種「特別想法」公開感到興趣與進一步討論的期待，但雙方皆拒絕透露對話細節，僅強調：

「時機尚未成熟...還只在有交流但沒突破的『對話階段』。」

法國外交部暗示，俄法會談之所以沒有公開「會後成績單」，主要是馬克宏希望把會上談出來的「可能條件」，先由自己親口轉達給翌日會面的烏克蘭總統澤倫斯基，或至少不要在烏克蘭知情、接受之前，把俄法溝通的可能和解框架過早曝光給國際社會，進而避免烏克蘭國內政治的反彈、或給法國帶來「列強瓜分」的不利觀感。

於是在與普亭馬拉松後，馬克宏隨即於2月8日一早出發降落基輔，並在與澤倫斯基總統的會面後，緊急東轉抵達柏林，與德國總理蕭茲、波蘭總統杜達一同舉行「歐盟三巨頭會議」。

在英國脫歐之後，歐盟的政治權力重心也集中在了德國與法國身上，不過在應對俄羅斯與烏克蘭危機問題上，波蘭做為歐盟與北約的東線一大國（與烏克蘭西境相連，亦是俄國要求「北約西撤」的主要傷害目標），也具有相當的戰略聲量與政治影響力。

但德國政府去年12月才完成政黨輪替，缺乏外交經驗、協調時間與個人魅力的總理蕭茲，目前在烏克蘭問題上仍抱持著相對保守、低調、甚至與西方盟國落隊的「戰略模糊」姿態。因此，在8日晚間的柏林三頭會上，蕭茲也就默默地成為了「馬克宏外交」的配角，讓做為歐盟現任輪值主席國的法國，扛起了團結歐洲共赴危機大旗的「全歐領袖」。

普亭是否「陰了」馬克宏？馬克宏信心滿滿地強調自己有把握與俄國繼續對話，並聲稱普亭...
普亭是否「陰了」馬克宏？馬克宏信心滿滿地強調自己有把握與俄國繼續對話，並聲稱普亭向自己親口承諾「無意煽火開戰」，但莫斯科亦嚴辭否認一切的收兵風聲。 美聯社、路透

在與澤倫斯基的會面中，馬克宏與烏克蘭總統共同強調了「持續冷靜對話」的必要，並針對即將在近日於柏林再開的諾曼第機制四國會談進一步協商。過程中，馬克宏也代普亭間接傳話，並公開向烏克蘭政府表示：「就眼前的局勢來看，履行《明斯克和平協議》是邁向和平解決的最佳方案。」

「普亭說：他無意在邊境煽動進一步的軍事危機...當然啦，你我也不是三歲小孩了，我們審慎樂觀但卻也不是那麼天真。」

在與澤倫斯基會面之後，人在烏克蘭的馬克宏也正向地表示：他認為當前的對話雖然還沒有達成關鍵突破，但從普亭給他的反應來看，他相信俄國也無意擴大戰爭風險，因此透過積極對話尋求解方的路線絕對應該繼續，涉事各國應該都要冷靜以對以免擦槍走火。

然而明斯克和平協議中，烏克蘭與俄羅斯之間的政治分裂仍接近無法癒合。烏克蘭指控俄國仍持續提供烏東分離主義者軍火支援，違背協議；俄羅斯則痛斥烏克蘭根本無意給予烏東俄系政府「憲法保障的和平自治權」，亦是無意遵行協議。雙方死局難解已經數年。

鑑此，澤倫斯基雖然對馬克宏的努力調停表達感謝與期待，但基輔方面卻也同步畫下三項不可能讓步「談判紅線」：

（1）烏克蘭絕不接受主權、國土完整的讓步或分割（不放棄克里米亞主權）；

（2）烏克蘭絕不會與叛亂的烏東分離主義與俄國占領政權「直接對話」；

（3）除了烏克蘭人民之外，沒有任何外力能限制與干預烏克蘭的外交政策（不願承諾放棄入盟北約）。

澤倫斯基雖然對馬克宏的努力調停表達感謝與期待，但基輔方面卻也同步畫下三項不可能讓...
澤倫斯基雖然對馬克宏的努力調停表達感謝與期待，但基輔方面卻也同步畫下三項不可能讓步「談判紅線」。路透

「普亭說：他無意在邊境煽動進一步的軍事危機...當然啦，你我也不是三歲小孩了，我...
「普亭說：他無意在邊境煽動進一步的軍事危機...當然啦，你我也不是三歲小孩了，我們審慎樂觀但卻也不是那麼天真。」圖為烏克蘭軍的演習。路透

基輔當著馬克宏的面所提出的「三項紅線」，就在地輿論上來看，大多被視為是澤倫斯基的「慣性宣示」。與此前軍事對峙的懦夫博奕一般，在俄國態度不明、且烏克蘭本國急需團結動員的狀態下，澤倫斯基政府根本不可能公開讓步。就算這三項紅線的提出，基本等於明斯克協議的無法前進，但無法自失立場的澤倫斯基，也只能如此表態——至少烏克蘭目前的主攻方向，並不是如美國力促一樣的全國備戰，而是由德法撐腰，能讓烏克蘭與俄國對等談判的「諾曼第機制平台」。

事實上，在馬克宏飛往莫斯科的總統專機上，法國總統就曾與隨行記者團提到「烏克蘭『芬蘭化』」的可能性——在某個程度上，歐洲各國將持續以經濟貿易來補償烏克蘭，但烏克蘭的外交政策與國防政策，或將以尊重莫斯科的意志為第一優先，鑑此保障烏克蘭的主權獨立與國家完整的「中立地位」——此舉，雖將讓烏克蘭瀕臨「俄羅斯衛星國」的危機邊緣，但馬克宏對此卻表示：

「我們也不排除這種『芬蘭模式』的可能性，這確實談判桌上各方協商的開放選項之一。」

微妙的是，烏克蘭「芬蘭化」的選項說法，在烏克蘭本地社會幾乎不被強烈反俄的主流民意所接受。但馬克宏的機上談話，並沒有特別引發澤倫斯基政府的澄清。再加上澤倫斯基近期不斷在對俄危機上採煞車，只要美國一公布俄國增兵，烏軍就同步喊話說「我們的情報顯示俄軍不太可能攻擊」。反覆出現的狀況也讓白宮不斷向《華爾街日報》、《金融時報》等媒體放話抱怨，認為澤倫斯基個人美俄騎牆式的「等邊三角型戰略」，已開始讓美方明顯信任感存疑。

法國外交部對外透露，普亭在俄法峰會上，親口向馬克宏表示俄國對於降緩戰爭風險等級也相當支持，並「允諾」直到白俄－俄羅斯的同盟決心聯合軍演於2月20日結束前，「俄軍都不打算繼續升級軍事調度」，目前配置在白俄與俄國西境的大批實兵裝備，也可望在2月下旬「開始撤收東返」——換句話說，普亭已向馬克宏表態「有意收兵」。

誰知馬克宏前腳剛走，克林姆林宮就跳出來否認法方對外透露的「俄軍收兵意向」。普亭發言人表示，關於俄國對馬克宏提出承諾？擔保不升級承諾？暗示可能退兵？種種說法都是「假的」，俄國目前的基本立場完全沒有變化，普亭只是與馬克宏交換看法，「離承諾還差的很遠呢！」

莫斯科表示：普亭雖然很歡迎馬克宏的主動交涉與斡旋，但法國只是北約與歐盟的成員之一，「但法國又不是代表北約與歐盟的『領導人』...我們只能說這是法國的態度，在這種不對等的狀態下，怎麼能談『承諾』呢？」

普亭發言人表示，關於俄國對馬克宏提出承諾？擔保不升級承諾？暗示可能退兵？種種說法...
普亭發言人表示，關於俄國對馬克宏提出承諾？擔保不升級承諾？暗示可能退兵？種種說法都是「假的」。 圖：俄羅斯國防部

俄國國防部8日也對外宣布：６艘俄國海軍的兩棲登陸艦隊，正穿越土耳其的博斯普魯斯海...
俄國國防部8日也對外宣布：６艘俄國海軍的兩棲登陸艦隊，正穿越土耳其的博斯普魯斯海峽已進黑海——這批登陸艦隊中，似有多艘戰艦曾參與過2008喬治亞戰爭的登陸作戰。路透

克林姆林宮在否認「打算撤軍」的同時，俄國國防部8日也對外宣布：6艘俄國海軍的兩棲登陸艦隊，正穿越土耳其的博斯普魯斯海峽已進黑海——這批登陸艦隊中，似有多艘戰艦曾參與過2008喬治亞戰爭的登陸作戰。其目標，很可能是大軍集結的克里米亞半島。因此相關消息，也讓一直指控俄軍有意開戰的美國軍方高度戒備。

另一方面，此前不斷強調「俄國大軍數量仍不足以全面開戰」的烏克蘭國防部，8日也上修了囤兵在俄國西境與白俄羅斯的大軍規模。根據烏軍的前線情報，俄軍目前已傾巢而出進入「同盟決心」的實兵軍演位置，邊境的陸海空三軍總兵力已達到14萬人，調集而來的營級戰術群（BTG）則超過72個，其中11個BTG都在白俄邊境。

一方面講好話，一方面持續調兵集結，普亭的戰略真意究竟是什麼呢？對此，來自俄國官方智庫的戰略專家們，在接受西方媒體的訪問時，也各自提出了不同的解讀與風向說法——像是路透所採訪的俄羅斯國際事務委員會（RIAC，由俄國政府出資成立）的戰略專家科圖諾夫（Andrey Kortunov），就認為俄國目前已表達出了「有意降溫衝突等級的立場」，並可能進入戰略安全談判、包括歐洲軍事管控的一系列交涉。

事實上，在美國與北約此前回覆給普亭的「戰略回信」中，雖然明白拒絕了北約西撤、或永久否決烏克蘭入盟的俄方要求。但美國與北約卻私下表示「可以撤回佈署在東歐的飛彈」，並與俄國對等交換戰略資訊（北約願意提供駐羅馬尼亞與波蘭的陸基神盾戰鬥系統資訊，但俄國也必須同步釋出兩座戰略飛彈基地的開放消息），藉此以開放透明的方式達成美俄新冷戰中的軍事互信。

但在《紐約時報》的採訪中，莫斯科國際問題研究所（MGIMO，俄國外交部設立）的國關學院院長蘇申佐夫（Andrey Sushentsov），卻判斷普亭很可能會選擇超乎歐美想像的「延長戰」方式，直到2022年底、或直到他滿意為止，都會在烏克蘭邊境維持「準開戰姿態」。

「在冷戰後，西方各國多已忘記了對歐陸大戰的恐懼，但普亭現在重燃了這種威脅感，只要持續點燃戰爭危機，他就能逼迫西方國家進入避之唯恐不及的談判——普亭要的不是短期的勝利，他追求的是整個歐洲東部的戰略秩序重整。」

「在冷戰後，西方各國多已忘記了對歐陸大戰的恐懼，但普亭現在重燃了這種威脅感，只要...
「在冷戰後，西方各國多已忘記了對歐陸大戰的恐懼，但普亭現在重燃了這種威脅感，只要持續點燃戰爭危機，他就能逼迫西方國家進入避之唯恐不及的談判——普亭要的不是短期的勝利，他追求的是整個歐洲東部的戰略秩序重整。」歐新社

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