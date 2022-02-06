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烏俄邊界緊張 美官員：俄全面入侵 戰力7成已就位

中央社／華盛頓5日綜合報導
俄羅斯裝甲兵團部隊已逼近烏克蘭邊境40公里處。（取材自俄羅斯國防部網站）
俄羅斯裝甲兵團部隊已逼近烏克蘭邊境40公里處。（取材自俄羅斯國防部網站）

兩名美國官員今天說，俄羅斯已部署約7成全面入侵烏克蘭所需戰力，且將派出更多營戰術群到烏俄邊界。

這兩名因事涉敏感不願具名的官員告訴路透社，截至昨天，過去兩周來，部署到烏克蘭邊界地區的營戰術群（battalion tactical group, BTG）已從60個增至83個，還有14個在運送中。

至於俄羅斯入侵的時間點，官員說，當地地面預計將在2月15日前後達到結冰高峰，讓俄羅斯軍事部隊得以進行越野機械運輸。這種情況可能將持續到3月底。

這樣的時間表加上接近烏克蘭邊界的俄軍數量和能力增加，恐怕代表能透過外交途徑緩和局勢的機會漸漸流失。

美國官員沒有提供支持他們對俄軍評估結果的證據。

俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結逾10萬大軍，聲稱不打算入侵，但表示如果他們提出的安全要求未能達成，將採取軍事行動，但未說明細節。俄方的要求包括北大西洋公約組織（NATO）承諾永遠不會允許烏克蘭加入北約，但華府與北約已表示無法接受。

官員表示，華府認為俄羅斯可能會選擇全面入侵以外的選項，包括有限度地入侵，而且不認為俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）已做出最終決定。

但他們說，普亭目前部署的軍力，可執行所有方案。

這兩名美國官員說，如果俄羅斯要入侵烏克蘭首都基輔，可在幾天內完成。

其中一名官員說，全面入侵將造成慘重傷亡。根據美方估計，烏克蘭可能將有5000到2萬5000名軍人陣亡；俄軍死亡人數將介於3000到1萬人；平民傷亡人數估計將達2萬5000人到5萬人。

華府認為，全面入侵也會促使歐洲數以百萬計難民和國內流離失所者大規模遷徙。

烏克蘭 俄羅斯 華府

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