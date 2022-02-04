我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

基因？免疫？為什麼有些人染上新冠 有些人卻不會

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

美控俄羅斯拍影片羅織侵烏克蘭藉口 遭否認

記者張文馨／華盛頓報導
美國國防部發言人柯比。（ 美聯社）
美國國防部發言人柯比。（ 美聯社）

美國政府3日表示，俄羅斯方面考慮自導自演，佯裝烏克蘭軍隊攻擊俄國領土或說俄語的民眾，作為入侵的藉口，「我們相信俄羅斯會製作一部逼真的宣傳影片，片中會包含屍體和事故場景。」俄羅斯再度否認這項指控。

這已是一個月內，美國第二度透露情報，描繪俄羅斯如何打算侵略烏克蘭；英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)呼應說，美國情報是清晰且駭人聽聞的證據，指向俄羅斯無故挑釁意圖顛覆烏克蘭。

兩次公開情報來源，都是由美國資深官員匿名對多家美國媒體透露，且由國防部發言人柯比(John Kirby)出面證實，不過拜登政府拒絕提供情報細節，稱要保護消息來源。

柯比說，華府掌握的俄國宣傳影片，主要元素包含屍體、由演員假扮的哀悼者、廢墟畫面和烏克蘭軍所使用的武器；資深官員也說，這支影片可能會凸顯北約提供給烏軍的土耳其無人機及其他軍武，暗示北約也捲入這場雙邊衝突，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)能以捍衛俄國安全為由，順勢出兵。

華府媒體Axios報導，烏克蘭去年10月出動土耳其的無人機打擊親俄的分離主義者，土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)3日訪問烏克蘭首都基輔時宣布，將支持烏克蘭自製土耳其的無人機。

柯比說，類似的假訊息行動已經超出俄羅斯原有劇本，且這極可能來自俄國政府最高層的授意；華盛頓郵報引述一名匿名資深官員說法稱，相關宣傳影片背後有俄羅斯情報部門的秘密參與。

白宮副國家安全顧問費納(Jonathan Finer)告訴新聞台MSNBC：「我們相信這些訊息，這是正在計畫中或作為考慮選項之一的真實訊息；即便行動不成功，我們也相信俄國政府會趁機散播大量假訊息，宣稱自己有足夠理由採取軍事行動。」

費納說，提前說破這些有助避免俄羅斯在宣傳戰獲勝，也讓美國能與盟友和合作夥伴保持一致。

費納表示，尚無法確定俄羅斯一定會採取這種做法，但這是俄國在考慮的選項。

克里姆林宮駁斥稱，這已經不是美國首次宣傳俄羅斯在羅織入侵藉口。

美國政府上月14日稱，情報顯示莫斯科安排一批秘密特工，準備在烏克蘭東部發起栽贓行動(false-flag operation，前譯偽旗行動)，佯裝成對親俄部隊或烏國境內說俄語人士的攻擊，捏造藉口入侵烏克蘭；俄羅斯否認此事，反控美國捏造。

英國政府上月也曾公開情報，指控俄羅斯密謀在烏克蘭建立親俄的傀儡政權。

俄羅斯 烏克蘭 俄國

上一則

英國研究：新冠確診者 感染2天就有傳染力

下一則

NASA：國際太空站2031年將脫軌墜海

延伸閱讀

北京冬奧開幕 習普會登場 中俄聯手抗美意味濃

北京冬奧開幕 習普會登場 中俄聯手抗美意味濃
土耳其總統：準備好主辦烏克蘭—俄羅斯危機高峰會

土耳其總統：準備好主辦烏克蘭—俄羅斯危機高峰會
國防部：俄擬偽造影片 證明入侵烏克蘭師出有名

國防部：俄擬偽造影片 證明入侵烏克蘭師出有名
拜登增派數千美軍駐東歐 「不去烏克蘭」

拜登增派數千美軍駐東歐 「不去烏克蘭」

熱門新聞

納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
印尼一名男子到河邊捕蟹，卻成了鱷魚的「頭號獵物」，不幸遇難喪命。示意圖／Ingimage

男河邊捉蟹遭7公尺鱷魚活吞 村民「剖腹取屍」畫面曝光

2022-02-01 14:24
丹麥今天仍告別口罩和健康通行證，成為歐洲聯盟（EU）第一個解除國內近乎所有防疫限制的國家。（歐新社）

口罩再見 丹麥首解除防疫限制 即起不必戴口罩

2022-02-01 15:16
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21
利物浦大學學生琳絲姬。(取自琳絲姬臉書)

英女大生住校第一天就遭性侵 心酸曝「這很常見」

2022-01-30 16:30

超人氣

更多 >
影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時

影／IS首腦命喪突擊 美軍出動直升機戰機激戰3小時
曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度

曾結婚結到破產...阿嬌前夫賴弘國爆梅開三度
真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場

真人秀「蒙面歌手」揭面竟是朱利安尼…傳評審暴怒離場
罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職
影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村

影／比利時冬奧女將IG淚訴遭隔離 求援奏效返選手村