美控俄羅斯拍影片羅織侵烏克蘭藉口 遭否認

美國國防部發言人柯比。（ 美聯社）

美國政府3日表示，俄羅斯 方面考慮自導自演，佯裝烏克蘭 軍隊攻擊俄國 領土或說俄語的民眾，作為入侵的藉口，「我們相信俄羅斯會製作一部逼真的宣傳影片，片中會包含屍體和事故場景。」俄羅斯再度否認這項指控。

這已是一個月內，美國第二度透露情報，描繪俄羅斯如何打算侵略烏克蘭；英國外交大臣特拉斯(Liz Truss)呼應說，美國情報是清晰且駭人聽聞的證據，指向俄羅斯無故挑釁意圖顛覆烏克蘭。

兩次公開情報來源，都是由美國資深官員匿名對多家美國媒體透露，且由國防部發言人柯比(John Kirby)出面證實，不過拜登政府拒絕提供情報細節，稱要保護消息來源。

柯比說，華府掌握的俄國宣傳影片，主要元素包含屍體、由演員假扮的哀悼者、廢墟畫面和烏克蘭軍所使用的武器；資深官員也說，這支影片可能會凸顯北約提供給烏軍的土耳其無人機及其他軍武，暗示北約也捲入這場雙邊衝突，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)能以捍衛俄國安全為由，順勢出兵。

華府媒體Axios報導，烏克蘭去年10月出動土耳其的無人機打擊親俄的分離主義者，土耳其總統厄多安(Recep Tayyip Erdogan)3日訪問烏克蘭首都基輔時宣布，將支持烏克蘭自製土耳其的無人機。

柯比說，類似的假訊息行動已經超出俄羅斯原有劇本，且這極可能來自俄國政府最高層的授意；華盛頓郵報引述一名匿名資深官員說法稱，相關宣傳影片背後有俄羅斯情報部門的秘密參與。

白宮副國家安全顧問費納(Jonathan Finer)告訴新聞台MSNBC：「我們相信這些訊息，這是正在計畫中或作為考慮選項之一的真實訊息；即便行動不成功，我們也相信俄國政府會趁機散播大量假訊息，宣稱自己有足夠理由採取軍事行動。」

費納說，提前說破這些有助避免俄羅斯在宣傳戰獲勝，也讓美國能與盟友和合作夥伴保持一致。

費納表示，尚無法確定俄羅斯一定會採取這種做法，但這是俄國在考慮的選項。

克里姆林宮駁斥稱，這已經不是美國首次宣傳俄羅斯在羅織入侵藉口。

美國政府上月14日稱，情報顯示莫斯科安排一批秘密特工，準備在烏克蘭東部發起栽贓行動(false-flag operation，前譯偽旗行動)，佯裝成對親俄部隊或烏國境內說俄語人士的攻擊，捏造藉口入侵烏克蘭；俄羅斯否認此事，反控美國捏造。

英國政府上月也曾公開情報，指控俄羅斯密謀在烏克蘭建立親俄的傀儡政權。