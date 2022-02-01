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法俄領袖通話 樂見烏克蘭正面進展

編譯陳韋廷／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

中央社報導，俄羅斯克里姆林宮表示，俄國總統普亭和法國總統馬克宏31日商討了烏克蘭緊張情勢以及歐洲安全問題。

克里姆林宮發表聲明說：「兩位領導人針對烏克蘭情勢以及與提供俄國長期具有法律約束力的安全保證相關問題，表達了看法。」

這是俄國、歐盟和美國高層官員就烏克蘭衝突以及俄國與西方對歐洲安全歧見進行連串外交商討的最近一次。

法國總統辦公室表示，在兩位領導人今天通電話之前，馬克宏最近已與普亭和烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行過對話，以期緩和緊張情勢。

法國總統辦公室並說，普亭和馬克宏在電話中表示，樂見俄、法、德、烏四國會談後所出現的「正面進展」；並支持進一步對話，以實現2015年達成的烏克蘭停火協議。

近日西方紛向東歐增兵並運送物資援助烏克蘭，但在與俄羅斯局勢愈發緊張之際，烏克蘭總統澤倫斯基日前親自召開記者會「降溫」，批評美國為首的西方世界誇大俄國入侵烏克蘭的威脅，並敦促西方不要製造恐慌。

華盛頓郵報報導，澤倫斯基指責西方正等著對莫斯科施加殺傷力更大的制裁，同時砲轟美國、英國和澳洲撤回部分大使館人員及其家屬的決定，並對西方領導人一再暗示俄國入侵迫在眉睫是在引起「恐慌」。

澤倫斯基表示，「我不能像其他政客一樣，僅僅因為是美國就對美國心懷感激」，但稱「我們感謝美國對我們主權與領土完整的一貫支持，但我是烏克蘭總統。我就在這裡。我知道的細節比任何總統還多」。

一位澤倫斯基幕僚說：「現在有愈來愈多的氛圍覺得，美國出於政治理由誇大俄國威脅，這或許是為了逼烏克蘭接受俄國所提不得加入北約的條件。」

澤倫斯基幕僚亦擔心，一旦繼續呼應白宮的嚴峻評估會嚇跑外資，引發大眾恐慌並造成社會動盪，讓澤倫斯基政府出現不穩，反有利俄國趁機扶植國內親俄勢力。一名幕僚更抱怨美國頻稱戰爭逼近，讓先前金援烏克蘭的經濟效果幾已抵銷。

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