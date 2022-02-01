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維、藏團體 籲歐盟擴大制裁中國官員

中央社安卡拉31日專電
藏族和維吾爾族抗議者1月4日在瑞士日內瓦示威活動中，呼籲抵制北京冬奧。（美聯社）
藏族和維吾爾族抗議者1月4日在瑞士日內瓦示威活動中，呼籲抵制北京冬奧。（美聯社）

國際人權聯盟、國際聲援西藏運動、世界維吾爾代表大會31日呼籲歐洲聯盟，擴大嚴重侵犯人權的中國官員和實體制裁名單。除了新疆之外，也要納入在西藏侵害人權的官員。

總部在巴黎的國際人權聯盟（International Federation for Human Rights, FIDH）、總部在華府的國際聲援西藏運動（International Campaign for Tibet, ICT）、總部在慕尼黑的世界維吾爾代表大會（World Uyghur Congress, WUC）今天發布聯合聲明，呼籲歐盟擴大嚴重侵犯人權的個人和實體制裁名單。

歐盟去年3月對中國新疆維吾爾自治區公安廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令與凍結資產；前新疆政法委書記朱海侖被鎖定；新疆生產建設兵團公安局也遭制裁。歐盟去年12月通過將制裁延長至今年12月8日。

聲明指出，3個組織對歐盟上述決定表示歡迎，更期盼此舉是「以人權為核心的新歐盟—中國政策的開端」。

FIDH亞洲部主任吉歐蓋塔（Andrea Giorgetta）說：「歐盟首度制裁四名中國官員後，我們呼籲歐盟及成員國擴大這份名單，納入在東突厥斯坦和西藏參與嚴重侵害人權的其他官員。國家和黨領導人違反人權規範、侵害西藏和東突厥斯坦人民，令人無法接受，歐盟必須繼續展現予以挑戰的決心。」

WUC主席多里坤．艾沙（Dolkun Isa）指出：「特別是在維吾爾族法庭（Uyghur Tribunal）作出判決後，中國官員對數以百萬計維吾爾人遭侵入性監視和大規模拘留負有直接責任，不容逃避。」

英國民間法院維吾爾族法庭去年12月9日判決，中國在新疆對維吾爾和其他少數民族犯下種族滅絕罪。

聲明指出，儘管朝正確方向邁進，歐盟還是沒有將中國人權狀況嚴重性反映在外交政策上。FIDH、ICT、WUC對去年中止歐中全面投資協定（EU-China Comprehensive Agreement on Investment）程序表示歡迎，「但是我們仍擔心，協定未來仍可能在關鍵人權問題未解情況下重新推動」。

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