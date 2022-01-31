我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

報稅單積案如山 IRS緩寄報稅通知

症狀輕不代表輕症 Omicron對慢性病患仍致命

月內第7次…北韓射飛彈 威力近5年來最強

編譯中心／首爾30日綜合外電報導
朝中社發布的照片顯示，北韓30日試射火星-12型「中程彈道飛彈」。(Getty Images)
朝中社發布的照片顯示，北韓30日試射火星-12型「中程彈道飛彈」。(Getty Images)

北韓官媒朝中社（KCNA）報導，北韓當局今天表示，已於30日試射火星-12型（Hwasong-12）「中程彈道飛彈」，這是自2017年以來北韓首次試射火星-12型飛彈。

路透社報導，韓國與日本當局30日率先通報北韓試射飛彈的消息，分析人士與官員表示，這次試射似乎採用中程彈道飛彈（ISBM），而北韓自2017年暫停試射最大型飛彈與核武器以來，一直沒有試射這種飛彈。

朝中社說，在確保鄰國安全的情況下發射這枚飛彈，並且試射的彈頭安裝攝影機，可以拍攝在空中的畫面。

北韓今天試射的飛彈可能是自2017年以來威力最強大，這也是北韓1個月內第7次發射飛彈。南韓軍方警告，下一次可能是核試驗與試射長程彈道飛彈。

法新社報導，平壤過去從未在一個月內試射這麼多次飛彈，而金正恩政權上周也揚言，可能會重啟中止近5年的核試驗及洲際彈道飛彈（ICBM）試射等活動。

隨著與美國的和平談判陷入僵局，朝鮮益發強化領導人金正恩要讓武裝部隊現代化的誓言，儘管受到國際制裁，仍要展現平壤的軍事實力。

南韓今天表示，北韓似乎正遵循與2017年「類似的模式」，當時半島緊張局勢達臨界點。南韓同時示警北韓可能很快會重啟核試驗及試射洲際彈道飛彈。

在國家安全保障會議（National Security Council）緊急開會後，南韓總統文在寅（Moon Jae-in）發表聲明說：「北韓已接近破壞試射中止聲明的程度。」

南韓軍方今天表示，偵測到一枚中程彈道飛彈向東朝東海發射，這次彈道飛彈是以「高飛軌道」發射。

南韓合同參謀本部表示，北韓今天試射的彈道飛彈，估計最高高度約2000公里、飛行時間半小時、飛行距離約800公里。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）分析家鄧普西（Joseph Dempsey）在推特上寫道，這顯示平壤可能已試射「自 2017年以來的第一枚中遠程彈道飛彈（IRBM）」。

北韓上一次試射類似飛彈，是在2017年5月試射火星-12型彈道飛彈（Hwasong-12），最高高度約2111公里、飛行距離約787公里。

專家當時表示，上述高度意味飛彈是以高角度彈道發射，這會使飛彈橫向飛行距離減少，但如果是以標準彈道發射，射程至少可達4500公里，而關島距離北韓僅3000多公里。

上一則

寵物不落地…飼主闖關 紐約地鐵出現「4腳袋」

下一則

加拿大卡車示威 抗議強制司機打疫苗

延伸閱讀

北韓今年第7次搗彈 專家：意在對制裁問題向中美施壓

北韓今年第7次搗彈 專家：意在對制裁問題向中美施壓
最高紀錄 北韓1個月內第7度試射 疑是彈道飛彈

最高紀錄 北韓1個月內第7度試射 疑是彈道飛彈
北韓又射彈 文在寅：恐重演2017試射洲際彈道飛彈戲碼

北韓又射彈 文在寅：恐重演2017試射洲際彈道飛彈戲碼
南韓3月大選 執政黨候選人民調被追上 對北韓變強硬

南韓3月大選 執政黨候選人民調被追上 對北韓變強硬

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
納米比亞一名女子煮粥給全家人喝，竟讓全家人都嘔吐身亡。 示意圖／ingimage

媽親下廚煮「奪命酸奶粥」 卻釀全家5口滅門慘劇

2022-01-29 13:03
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57
俄軍在白俄羅斯集結，未來若由白俄進軍烏克蘭，將可長驅直入。(美聯社)

俄3面包夾烏克蘭 一旦從白俄揮軍 普亭盟友：2天可拿下

2022-01-29 21:54
駐立陶宛台灣代表處去年11月18日掛牌成立。（Getty Images）

為何歐洲小國立陶宛敢抗中？CNN：向這國釋放訊息

2022-01-30 07:21

超人氣

更多 >
2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲

2019美國小姐 曼哈頓跳樓身亡 得年30歲
賭城驚傳6車連環撞 9死

賭城驚傳6車連環撞 9死
影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光

影／華航貨機在芝加哥機場失控打滑 影像曝光
林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使

林志玲除夕當媽 順產曝喜悅：終於盼來小天使
封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄

封面故事／孫女「發現」東方居禮夫人吳健雄