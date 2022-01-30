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北韓今年第7次搗彈 專家：意在對制裁問題向中美施壓

編譯羅方妤／即時報導
南韓民眾30日在首都首爾車站看見電視螢幕播放北韓試射飛彈影片片段。美聯社
南韓民眾30日在首都首爾車站看見電視螢幕播放北韓試射飛彈影片片段。美聯社

北韓30日上午7時52分從西北部的慈江道向東部海域試射一枚中長程彈道飛彈，這已是北韓今年第七次試射飛彈，也是自2017年11月試射火星15型洲際彈道飛彈以來，首次發射射程超越短程飛彈的彈道飛彈。

南韓聯合參謀本部表示，這枚飛彈射程約800公里，高度約2000公里，飛行約30分鐘。北韓此舉被認為離恢復長程彈道飛彈試射更近一步，引發南韓、日本和美國譴責。

南韓總統文在寅當天上午召開國家安全保障會議（NSC）緊急全體會議，譴責北韓試射中長程彈道飛彈違反聯合國安理會決議，並稱北韓似乎離恢復試射洲際彈道飛彈更近一步。他說，北韓本月試射多枚飛彈令人想起2017年的緊張局勢。北韓當時進行多次核試及試射飛彈，有些飛彈甚至飛越日本上空落入日本海（南韓稱東海）。

南韓國家安全保障會議也譴責北韓試射是對國際和平的挑戰。南韓先前對於北韓試射通常表示「強烈遺憾」，這次措辭更強烈。

日本首相岸田文雄30日說，「北韓試射飛彈違反聯合國安理會決議，強烈予以譴責」。日本政府已透過駐北京大使向北韓提出嚴重抗議。

美國印太司令部30日發表聲明指出：「美國譴責這些行動，並呼籲北韓避免採取進一步破壞穩定的行動。」

美國國務院發言人表示，北韓試射飛彈顯示，其非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計畫構成威脅，呼籲北韓進行「持續且實質性」對話。

北韓本次試射時間點距離北京冬奧開幕不到一周。南韓智庫外交政策和國家安全研究所研究員楊旭（音譯）表示：「（北韓領導人）金正恩似乎在增加飛彈試射，爭取在北京冬奧前，針對制裁問題對華府和北京施壓。」

南韓首爾梨花女子大學國際研究教授伊斯利表示，北韓試射目標似乎是使北韓軍隊現代化，在接下來多個重大節慶前增加民族自豪感，並在北韓努力應對制裁和疫情封鎖導致的經濟危機，傳遞北韓強大的訊息。

伊斯利說：「金氏政權聽聞外界討論北韓國內疲弱，見到南韓實力日益強大。金正恩因此希望提醒華府和首爾，試圖推翻金氏政權代價過高。」

北韓 南韓 彈道飛彈

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