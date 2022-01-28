不滿被美晾一旁？ 北韓6度射彈 連續發射能力增強

北韓官媒28日PO出領導人金正恩視察一家軍工廠的照片，並稱這是生產「重要武器系統」的工廠。（路透）

南韓聯合參謀本部表示，北韓 於27日上午8時和8時零5分各發射了一枚疑似短程彈道飛彈 的發射體。發射地點為咸鏡南道咸興一帶，射程約190公里、飛行高度約20公里，最終命中位於咸鏡北道吉州郡附近海域的島嶼。

這是北韓今年第6次發射飛彈，距離本月25日發射巡弋飛彈僅時隔兩天。此前，北韓宣布本月5日發射極音速飛彈，截至本月17日總計發射四次彈道飛彈。西方國家研判，北韓此舉意在施壓拜登 政府。

在最近的試射中，北韓從一輛機動發射車上發射兩枚固體燃料飛彈。先前在2019年首次發射兩枚這類飛彈時，兩次發射間隔為16分鐘，但這次間隔已縮短為4分鐘，顯示北韓已提高連續發射多枚飛彈的能力，在美國、南韓打擊下的戰力保存也有所加強。

紐約時報指出，北韓近期頻頻試射飛彈傳遞的信息很明確，即金正恩不滿被美國晾在一旁，想迫使拜登政府關注。多年來他已意識到吸引美國總統注意力的最佳方法就是武器，選在多事之秋更是最佳時機。

當前中國正忙於準備下月登場的北京冬奧，南韓今年3月總統大選，歐洲則有俄羅斯與烏克蘭持續緊繃。北韓官媒20日更披露，勞動黨召開第8屆中央委員會第6次政治局會議，決定重新檢討與美所建的互信措施，還研議重啟核試驗及洲際彈道飛彈試射。大多數分析家認為，北韓恢復試射洲際彈道飛彈是早晚的事，重啟核試爆的機率較低。

然而，拜登政府對北韓頻頻射飛彈反應冷淡。拜登上任已一年多，尚未提名駐南韓大使，美國現任北韓問題特使金星容雖然經驗豐富，但他本職是駐印尼大使，應對北韓只是兼差。

拜登政府接二連三遭遇外交危機，從伊朗、阿富汗到烏克蘭，讓拜登似乎無暇理會北韓。另外，北韓問題牽涉到南韓、日本與中國大陸，但日韓外交糾紛未解，美國和大陸關係又很緊繃，讓美國難以對北韓施力。

北韓目前還沒恢復試射洲際彈道飛彈，暫時把重點放在能攜帶所謂更小、更輕戰術型核武的短程飛彈。這類武器不會對美國構成直接威脅，但可藉著把南韓和日本納入打擊範圍，強化與華府討價還價的籌碼。

紐時指出本月頭兩次試射，北韓聲稱打的是極音速滑翔載具，這種飛彈因速度極快且飛行中還能改變彈道而更難攔截。13日試射的則是KN-23短程飛彈，這是他們自2019年以來一直在試射的3種新型固體燃料彈道飛彈之一。