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北韓頻射飛彈 南韓不提挑釁僅稱遺憾憂慮 措辭藏玄機

編譯張佑生／綜合報導
首爾車站27日播出北韓試射飛彈的報導。（美聯社）
首爾車站27日播出北韓試射飛彈的報導。（美聯社）

韓聯社27日報導，據南韓總統府消息人士透露，國家安全保障會議（NSC）當天在國家安保室室長徐薰的主持下召開常任委員會會議，就北韓連日發射飛彈深表遺憾，並討論應對方案。

與會者對北韓射彈深表遺憾，並認為此舉與南韓和國際社會對韓半島和地區和平與穩定的要求背道而馳。與會者敦促朝鮮響應國際社會的號召，通過對話解決有關問題，不應使韓半島局勢進一步惡化。

韓聯社統計，年初以來，北韓已進行六次武力示威，國安會對其中四次表示「遺憾」，就5日北韓宣稱發射極音速飛彈表示「憂慮」，未就25日北韓發射疑似巡弋飛彈表態。青瓦台發佈的會議結果資料並未將北韓27日的射彈行為定性為「挑釁」。去年9月15日北韓發射飛彈時國安會曾表示「對北韓射彈挑釁深表遺憾」，之後一直沒有使用「挑釁」一詞。

分析認為，政府不使用刺激性措辭，以延續兩韓對話的可能性。青瓦台高層人士當天表示，從外媒方面來看，中國、南韓和美國分別專注奧運、總統大選、烏克蘭局勢，北韓或為刷存在感而射彈。

中央社報導，歐洲聯盟對外事務部27日表示，北韓近期多次發射飛彈，威脅國際及區域和平，呼籲停止任何破壞區域穩定的行動，另將持續嚴格執行對北韓制裁。

此外，歐盟支持任何有意義的外交行動，推進北韓放棄大規模殺傷性武器、飛彈和發展核武的計畫。

在北韓展示挑釁姿態後，歐盟對外事務部明確表示，在北韓遵守聯合國決議之前，將繼續嚴格執行對北韓的制裁。

北韓 南韓 歐盟

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