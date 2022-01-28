殺手鐧？俄若侵烏將被逐出SWIFT 經濟恐萎縮5%

西方國家為了嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭，揚言不排除把俄羅斯逐出全球銀行系統。圖為莫斯科街頭。(歐新社)

在俄羅斯 對烏克蘭 威脅與日俱增的情況下，美英等國正研議嚇阻莫斯科的措施，其中一項殺手鐧就是將俄羅斯逐出攸關金融交易的「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西方國家為了嚇阻俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭，揚言採取一系列空前的制裁措施，其中一項似乎特別能擊中要害：把俄羅斯逐出全球銀行系統。但也有人不諱言，此舉是「核彈級」的兩面刃。

美國國會議員最近幾周提議將俄羅斯逐出SWIFT，這個高度安全的組織將全球數以千計金融機構都納入網絡。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國上議院副議長朱拉里夫昨天回應：「如俄羅斯被排除在SWIFT外，我們就不再接受（外國）貨幣，但買方也就不會收到我們的產品，包括石油、天然氣、金屬和其他重要零組件，首當其衝的就是歐洲國家。」

俄羅斯若被逐出SWIFT，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，這對俄羅斯企業及其外國客戶來說都是突如其來的打擊，尤其是向俄國採購石油和天然氣並以美元計價的買家。

芬蘭國際事務研究所訪問學者夏吉納去年在一份替卡內基莫斯科中心撰寫的報告中分析，把俄羅斯逐出SWIFT，「將終止一切國際交易，引發貨幣波動，造成大量資金外流」。

俄國前財政部長古德林（Alexei Kudrin）曾於2014年估計，俄羅斯一旦被拒於SWIFT之外，經濟將萎縮5%。

SWIFT透過聲明表示：「SWIFT是中立的全球合作機構，成立宗旨和運作都是為了國際社會共同利益。」內容還提到：「任何針對國家或個別實體施加制裁的決定，都僅取決於相關政府機構和適用的立法者。」

目前不確定有多少美國盟友支持對俄羅斯採取這樣的制裁。夏吉納認為，若俄羅斯被逐出SWIFT，損失最大的會是美國和德國 ，因為這兩國的銀行最常利用SWIFT與俄羅斯銀行往來。

英國首相強生25日告訴國會議員，英國政府正與美國討論把俄羅斯逐出SWIFT的可能性。他說：「這無疑會是（對抗俄羅斯的）有力武器，恐怕只有在美國配合下才能真正實施，我們正在研議。」

另據法廣網報導，美國務院發言人普萊斯25日警告說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國將叫停北溪2號工程。同日，美國還驅逐24位俄羅斯駐華府外交官。

報導說，這個決定對德國將是一重大打擊，因為德國50%的天然氣來自俄羅斯。分析人士認為，拜登此舉是因他相信，普亭不會願意由於入侵烏克蘭而遭致北溪2號無法運轉，從而給俄羅斯國庫造成的巨大損失。

何謂SWIFT？

環球銀行金融電信協會（SWIFT）成立於1973年，總部位於比利時，由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯金融、經濟學家阿斯坦寧（Eddie Astanin）。SWIFT是依據比利時法律成立，須遵守歐盟規範。

SWIFT最初目的是取代電傳（telex），現已逾1.1萬家金融機構用SWIFT發送安全訊息與支付指令。由於沒有其他世界公認的替代方案，SWIFT仍是全球金融往來最重要的管道。