我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／黃曉明、Angelababy官宣離婚「未來仍是家人」

直擊／南加公寓傳持槍入室搶劫 華人1死1傷

殺手鐧？俄若侵烏將被逐出SWIFT 經濟恐萎縮5%

編譯中心／綜合27日電
西方國家為了嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭，揚言不排除把俄羅斯逐出全球銀行系統。圖為莫斯科街頭。(歐新社)
西方國家為了嚇阻俄羅斯侵略烏克蘭，揚言不排除把俄羅斯逐出全球銀行系統。圖為莫斯科街頭。(歐新社)

俄羅斯烏克蘭威脅與日俱增的情況下，美英等國正研議嚇阻莫斯科的措施，其中一項殺手鐧就是將俄羅斯逐出攸關金融交易的「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，西方國家為了嚇阻俄羅斯總統普亭侵略烏克蘭，揚言採取一系列空前的制裁措施，其中一項似乎特別能擊中要害：把俄羅斯逐出全球銀行系統。但也有人不諱言，此舉是「核彈級」的兩面刃。

美國國會議員最近幾周提議將俄羅斯逐出SWIFT，這個高度安全的組織將全球數以千計金融機構都納入網絡。

俄羅斯塔斯社（TASS）報導，俄國上議院副議長朱拉里夫昨天回應：「如俄羅斯被排除在SWIFT外，我們就不再接受（外國）貨幣，但買方也就不會收到我們的產品，包括石油、天然氣、金屬和其他重要零組件，首當其衝的就是歐洲國家。」

俄羅斯若被逐出SWIFT，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，這對俄羅斯企業及其外國客戶來說都是突如其來的打擊，尤其是向俄國採購石油和天然氣並以美元計價的買家。

芬蘭國際事務研究所訪問學者夏吉納去年在一份替卡內基莫斯科中心撰寫的報告中分析，把俄羅斯逐出SWIFT，「將終止一切國際交易，引發貨幣波動，造成大量資金外流」。

俄國前財政部長古德林（Alexei Kudrin）曾於2014年估計，俄羅斯一旦被拒於SWIFT之外，經濟將萎縮5%。

SWIFT透過聲明表示：「SWIFT是中立的全球合作機構，成立宗旨和運作都是為了國際社會共同利益。」內容還提到：「任何針對國家或個別實體施加制裁的決定，都僅取決於相關政府機構和適用的立法者。」

目前不確定有多少美國盟友支持對俄羅斯採取這樣的制裁。夏吉納認為，若俄羅斯被逐出SWIFT，損失最大的會是美國和德國，因為這兩國的銀行最常利用SWIFT與俄羅斯銀行往來。

英國首相強生25日告訴國會議員，英國政府正與美國討論把俄羅斯逐出SWIFT的可能性。他說：「這無疑會是（對抗俄羅斯的）有力武器，恐怕只有在美國配合下才能真正實施，我們正在研議。」

另據法廣網報導，美國務院發言人普萊斯25日警告說，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國將叫停北溪2號工程。同日，美國還驅逐24位俄羅斯駐華府外交官。

報導說，這個決定對德國將是一重大打擊，因為德國50%的天然氣來自俄羅斯。分析人士認為，拜登此舉是因他相信，普亭不會願意由於入侵烏克蘭而遭致北溪2號無法運轉，從而給俄羅斯國庫造成的巨大損失。

何謂SWIFT？

環球銀行金融電信協會（SWIFT）成立於1973年，總部位於比利時，由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯金融、經濟學家阿斯坦寧（Eddie Astanin）。SWIFT是依據比利時法律成立，須遵守歐盟規範。

SWIFT最初目的是取代電傳（telex），現已逾1.1萬家金融機構用SWIFT發送安全訊息與支付指令。由於沒有其他世界公認的替代方案，SWIFT仍是全球金融往來最重要的管道。

俄羅斯 烏克蘭 德國

上一則

不滿被美晾一旁？ 北韓6度射彈 連續發射能力增強

延伸閱讀

烏東情勢詭譎：美國拒北約後撤 俄國卻「異常沉默」

烏東情勢詭譎：美國拒北約後撤 俄國卻「異常沉默」
俄烏緊繃厄多安邀約 克里姆林宮：普亭願訪土耳其

俄烏緊繃厄多安邀約 克里姆林宮：普亭願訪土耳其
短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？

短評／普亭、金正恩 究竟是誰讓習近平不開心？
德法斡旋 俄國、烏克蘭同意維持停戰 2月再討論

德法斡旋 俄國、烏克蘭同意維持停戰 2月再討論

熱門新聞

印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女氣到隔日閃嫁他人

2022-01-23 14:28
英國首相強生。（歐新社）

強生在國會被議員逼下台 竟用中文妙回「這句話」

2022-01-21 01:20
不少專家認為Omicron不會導致重症，可以將其視為流感或感冒，但是否會留下後遺症仍有待釐清。（路透）

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

2022-01-19 22:56
Omicron病毒出現亞變種。路透

英國公衛當局發現 Omicron變種病毒還有「妹妹」

2022-01-21 10:44
俄羅斯持續舉行軍演，一架圖—九五戰略轟炸機24日準備從伏爾加河附近恩格斯空軍基地起飛。（美聯社）

華爾街日報：普亭欺烏克蘭的勇氣 美中德給的

2022-01-26 11:05
烏克蘭士兵正在頓內次克附近的戰壕中等待即將到臨的戰鬥。(美聯社)

10萬俄軍壓境 烏國人學用手槍、油箱加滿「已準備好」

2022-01-24 21:57

超人氣

更多 >
英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦

英媒爆中國極音速武器專家洩密投誠 助西方防禦
股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告

股市劇烈波動時 謹記巴菲特這些投資忠告
現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷

現場直擊／小年夜遇持槍入室搶劫 華人1死1傷
「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德

「手術室裡全是錢」醫院聚餐橫幅 網友怒轟沒醫德
識別KN95口罩假冒產品看這些

識別KN95口罩假冒產品看這些