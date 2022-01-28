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德援烏5000軍盔 基輔市長嗆：下次送枕頭？

編譯周辰陽、張君堯／綜合報導
烏克蘭正面臨俄羅斯威脅，但德國只宣布提供5000頂軍用頭盔，讓前世界重量級拳王、基輔市長克里契科（圖）「無言以對」。（取材自Instagram）
烏克蘭正面臨俄羅斯威脅，但德國只宣布提供5000頂軍用頭盔，讓前世界重量級拳王、基輔市長克里契科（圖）「無言以對」。（取材自Instagram）

烏克蘭正面臨俄羅斯在兩國邊境陳兵12萬的威脅，但德國不僅不願直接或間接供應武器，面對烏國求助10萬頭盔跟防護背心，就只宣布提供5000軍用頭盔，讓前世界重量級拳王、基輔市長克里契科「無言以對」，並批評德方提供的援助是個「笑話」。

德國總理蕭茲21日表示，德國近年來並不支持出口致命武器。華爾街日報披露，柏林不僅拒絕直接出口致命武器給烏克蘭，也不同意愛沙尼亞將原駐前東德的蘇聯製D-30榴彈砲送交基輔當局。

衛報報導，烏克蘭駐柏林大使近日公開敦促德國政府，至少支援提供10萬頭盔跟防護背心。德國國防部長蘭布萊希特26日表示，將提供50000頂頭盔，稱此舉發出「一個非常明確的訊號，我們站在你們這邊」，2月還將移交價值530萬歐元的一間完整野戰醫院及必要訓練。

曾住過德國的克里契科告訴畫報，他不能理解缺乏德方支持的原因，「德國政府的行為讓我無言以對，德國國防部顯然沒有意識到，我們正面臨裝備精良及隨時可以開啟另一次入侵烏克蘭的俄軍。德國接下來將提供什麼樣的支持，枕頭嗎？」

烏克蘭狂媽 買整套軍備自救

此外，在俄烏兩國戰火一觸即發的時刻，烏克蘭有名三個孩子的母親決心自救，還亮出自己購買的步槍，希望能在危急時刻保護首都基輔與家人。

「每日郵報」報導，現年52歲的銷售員瑪麗安表示「願意盡一切努力保衛自己的國家，作為一名母親，我不希望我的孩子接下烏克蘭的問題，也不希望將這些威脅傳承給他們面對」，瑪麗安還發出豪語「如果戰火爆發，我們將為基輔而戰，我們將為保護我們的城市而戰，如果有開槍的必要性，我會扣下板機」。

為了做好準備，瑪麗安展示自己新買的「Zbroyar Z-15」民用版半自動狩獵步槍，並表示「我這輩子從沒打過獵，但聽取士兵討論哪一把是最好的步槍後，我選擇購買這把」。

除了為步槍加裝腳架、望遠瞄準器和消音器等配件，瑪麗亞又另外購買頭盔、雪地迷彩偽裝、防彈背心、彈藥和靴子等軍事裝備，她還參加為期兩周的狙擊課程。

瑪麗安還加入「烏克蘭地方防衛作戰營」（TDF）、一個軍隊的志願部門，該部門在邊境局勢緊張的情況下不斷擴張，參加的人從獸醫系學生到建築師都有。

TDF的基輔分部在首都郊外的森林進行訓練，其中許多年輕人更簽署訓練計畫以接受基本戰鬥技能。倘若俄羅斯真的入侵，這些年輕人將成為民間抵抗的部分戰力，並支援烏克蘭25.5萬人的正規軍一同作戰。

俄羅斯在烏克蘭邊境集結大量軍隊、兩國戰火一觸即發，不過一名3個孩子的母親決心自救...
俄羅斯在烏克蘭邊境集結大量軍隊、兩國戰火一觸即發，不過一名3個孩子的母親決心自救，還亮出自己購買的步槍，希望在危急時刻能保護首都基輔與家人。（取材自推特）

烏克蘭 德國 邊境

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