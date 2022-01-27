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德國援烏克蘭5千頭盔 基輔市長嗆：下次送枕頭嗎？

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭正面臨俄羅斯在兩國邊境陳兵12萬的威脅，但德國面對烏國求助10萬頭盔跟防護背心，就只宣布提供5千軍用頭盔，讓前世界重量級拳王、基輔市長克里契科（圖）「無言以對」。畫面翻攝：IG/vitaliyklitschko
烏克蘭正面臨俄羅斯在兩國邊境陳兵12萬的威脅，但德國面對烏國求助10萬頭盔跟防護背心，就只宣布提供5千軍用頭盔，讓前世界重量級拳王、基輔市長克里契科（圖）「無言以對」。畫面翻攝：IG/vitaliyklitschko

烏克蘭正面臨俄羅斯在兩國邊境陳兵12萬的威脅，但德國不僅不願直接或間接供應武器，面對烏國求助10萬頭盔跟防護背心，就只宣布提供5千軍用頭盔，讓前世界重量級拳王、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）「無言以對」，並批評德方提供的援助是個「笑話」。

德國總理蕭茲21日表示，德國近年來並不支持出口致命武器。華爾街日報披露，柏林不僅拒絕直接出口致命武器給烏克蘭，也不同意愛沙尼亞將原駐前東德的蘇聯製D-30榴彈砲送交基輔當局。

衛報報導，烏克蘭駐柏林大使近日公開敦促德國政府，至少支援提供10萬頭盔跟防護背心。德國國防部長蘭布萊希特（Christine Lambrecht）26日表示，將提供5千頂頭盔，稱此舉發出「一個非常明確的訊號，我們站在你們這邊」，2月還將移交價值530萬歐元的一間完整野戰醫院及必要訓練。

曾住過德國的克里契科告訴畫報，他不能理解缺乏德方支持的原因，「德國政府的行為讓我無言以對，德國國防部顯然沒有意識到，我們正面臨裝備精良及隨時可以開啟另一次入侵烏克蘭的俄軍。德國接下來將提供什麼樣的支持，枕頭嗎？」

德國 烏克蘭 國防部

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