德法斡旋 俄國、烏克蘭同意維持停戰 2月將再討論

烏克蘭1名擔任營銷專員的52歲媽媽瑪麗安（Mariana Zhaglo）購買了1把步槍和與現役軍人無異的裝備，好讓她在危急時刻能保護首都基輔與家人。（取材自推特）

俄羅斯 和烏克蘭 特使今天在巴黎會談期間，對烏東達成了不甚牢靠的停火協議，且在俄羅斯可能準備入侵的背景之下，各方仍同意繼續舉行討論。美國總統拜登日前表示，若戰事發生，考慮制裁俄羅斯總統普亭。克里姆林宮今天表示，對普亭個人實施制裁「不痛不癢」，美國若欲藉此緩和俄烏緊張情勢，將適得其反，造成美俄關係「破壞性」影響。

中央社引述法新社報導，俄羅斯在俄烏邊界附近集結軍力，外界擔心莫斯科當局打算介入這個親歐派鄰國，阻止北大西洋公約組織（NATO）在東歐擴張。

法國外交人員表示，法國和德國居中斡旋的這場8小時會談已傳達出「好的信號」；德國政府消息人士隨後證實，下一輪談判將於2月第2周在柏林舉行。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）幕僚在匿名情況下強調，這場會談事關化解分離主義者2014年以來在烏東戰亂情形，而非俄國 入侵威脅。

這是烏克蘭和俄羅斯自2019年以來，首度同意與法國和德國針對烏國軍隊和分離主義者間在烏東持續的衝突簽署聯合聲明。這份聯合聲明承諾俄烏雙方「無條件遵守停戰」，還說各方將於2週後在柏林再度會談。

美國副國務卿薛曼26日說，俄國恐在2月中旬前攻擊烏克蘭；美國和北約同日將俄國對北約的安全要求以書面答覆。國務卿布林肯重申支持北約門戶開放原則，他說，就看俄羅斯反應，美國準備好進入下一步協商，力促俄國奉行外交路線。俄國要求美國和北約保證，不同意烏克蘭加入北約。

烏克蘭利沃夫（Lviv）市內重要行業和服務業的員工，在郊外參加軍事訓練學習開槍。（路透社）

俄國政府同日搶先美國一步，宣布已收到美方書面答覆。俄外交部長拉夫羅夫表示，若不滿意美方答覆，不會坐視俄國的要求陷入無盡討論，「若西方國家持續脅迫，俄會採取必要的報復手段」。

而對美國要制裁普亭一事，克里姆林宮發言人培斯科夫表示：「不太熟悉這個問題的美國眾議員和參議員，正在談論凍結俄羅斯領導層代表的資產。」他稱這些人缺乏「專家知識」，因為俄國高層官員禁止在海外持有資產。