烏克蘭防長淡化與俄國衝突 稱新聞「大驚小怪」

俄羅斯演習，並且發射榴彈砲。(路透)

烏克蘭 情勢近來風雲密布，英國和北約國家皆調派軍力增援東歐盟國，英美更撤離外交官家屬，與俄羅斯看似衝突一觸即發，然而當事者的烏克蘭官員卻淡化衝突氣氛。分析家認為，烏克蘭政府低調以對的原因在於，保持國內市場穩定以及不激怒俄國 。

紐約時報報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫24日接受ICTV電視台訪問說，不明白這些大驚小怪新聞從哪來。他說：「今天此刻，俄國武裝部隊尚未組編任何一個打擊群，這證明他們明天不會入侵。這就是為何我要求你們不要散播恐慌。」

列茲尼科夫本周表示，俄國集結在烏克蘭邊境的軍隊沒有變動。烏克蘭國安會主席指控一些西方國家和新聞媒體過度誇大地緣政治危機，外交部長發言人更是尖刻批評美英的撤離使館人員家屬之舉。

烏克蘭官方反應和西方國家舉措的落差，引發政治觀察家揣測。部分分析家說，烏國官員要維持國內市場穩定、防止恐慌蔓延及避免觸怒莫斯科當局。其他分析家認為，和俄國的對立早是烏克蘭的日常。

烏克蘭總統澤倫斯基上周發表全國電視演說時表示：「這哪是新鮮事？不就是八年來的現實生活嗎？」

2014年，原屬烏克蘭的克里米亞公投通過加入俄國，俄國總統普亭立即宣布克里米亞納為國土。此外，西方一直指控俄國介入烏東戰事，暗中援助親俄叛軍。俄國下月將和白俄羅斯 舉行聯合軍演，並陸續調派軍隊前往白俄羅斯邊境，對烏克蘭形成三面包夾態勢，因此北約對烏克蘭局勢仍不敢掉以輕心。

在俄羅斯可能入侵烏克蘭的危機加劇之際，美國軍方6架F-15戰鬥機抵達波羅的海國家愛沙尼亞一處空軍基地，將進行為期一周半的部署。圖為F-15日前在伊拉克上空巡邏。(Getty Images)

另一方面，美國軍方6架F-15戰鬥機今天抵達波羅的海國家愛沙尼亞一處空軍基地，將進行為期一周半的部署。愛沙尼亞阿馬瑞美軍空軍基地發言人表示：「這6架戰鬥機將一直部署至下周末為止。」

北約盟軍空軍司令部（Allied Air Command）指出，這些F-15戰鬥機將強化北約波羅的海防空警備任務（NATO Baltic Air Policing）。

波羅的海三小國愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛曾被蘇聯統治，目前是北約及歐盟的一員，依賴北約保衛它們的領空。