歐盟首部防禦白皮書 團結抗俄中

法國外交部長勒德里安（右）與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（左）聚集研討歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」。(歐新社)

美、歐現正進行本周第三輪外交折衝，以期化解因俄羅斯 要求北大西洋公約組織絕不可允許烏克蘭加入所形成的緊張情勢。法國接掌歐盟 理事會輪值主席國後的首次非正式會議13、14日於布勒斯特登場。議題聚焦俄羅斯、非洲、中國等，並研討歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」，以統一外交防禦陣線。

歐盟27國外交部長與國防部 長在法國的領導，以及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的主持下，齊聚西北部海港城市布勒斯特（Brest）討論歐盟最關切的地緣政治議題。

根據議程，重中之重為正劍拔弩張的歐俄衝突。此外，非洲馬利（Mali）現況、歐洲與中國關係，以及伊朗和核子計畫等，皆在商議清單之上。

法國外交部也發文定調會議目的，就是「面對國際政治挑戰，建構歐洲回應」。而三大聚焦議題則為對東面鄰國的堅定政策、與中國更平衡的關係、調整歐盟與非洲聯盟的夥伴關係。

面對莫斯科與西方國家間持續升溫的緊張關係，歐盟的團結防禦顯得格外重要。成員國部長也在會議中針對波瑞爾提出的歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」（boussole stratégique）草案進行討論，法國國防部長帕利（Florence Parly）也在推特上表示，「這是歷史性的一刻」。

文件羅列歐盟面臨的新挑戰並檢視應對方式，包括讓歐盟在危機時刻得以快速動員並部署5000人部隊、辨認與分類威脅等級，或者強化軍工業合作的途徑等。

根據法媒，作為歐盟防務議題的指導方針，「戰略羅盤」將在3月於歐盟理事會上表決，而白皮書的通過，對法國和歐盟執委會來說都極其重要。

然而波瑞爾在布勒斯特會議開幕時表示，歐盟與美國間的協調非常完美，「我們收到保證，若沒有歐洲在場，他們不會逕自決定或談判」。波瑞爾同時也譴責莫斯科的施壓，強調無法在壓力之下進行談判。

西方國家指控莫斯科過去幾周內在烏克蘭邊境集結大量軍力，企圖攻擊烏國；俄羅斯當局否認有此企圖。

據迴聲報（Les Echos）獲得的內部消息表示，法國有意藉會議加速推動歐盟甫於去年12月提出的反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument），以防禦中國等第三國採取的外交經貿脅迫手段。

此外，波蘭外交部長拉奧也在歐洲安全暨合作組織會議中警告，歐洲正處於30年來最接近戰爭的險境。