歐盟首部防禦白皮書 團結抗俄中
美、歐現正進行本周第三輪外交折衝，以期化解因俄羅斯要求北大西洋公約組織絕不可允許烏克蘭加入所形成的緊張情勢。法國接掌歐盟理事會輪值主席國後的首次非正式會議13、14日於布勒斯特登場。議題聚焦俄羅斯、非洲、中國等，並研討歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」，以統一外交防禦陣線。
歐盟27國外交部長與國防部長在法國的領導，以及歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）的主持下，齊聚西北部海港城市布勒斯特（Brest）討論歐盟最關切的地緣政治議題。
根據議程，重中之重為正劍拔弩張的歐俄衝突。此外，非洲馬利（Mali）現況、歐洲與中國關係，以及伊朗和核子計畫等，皆在商議清單之上。
法國外交部也發文定調會議目的，就是「面對國際政治挑戰，建構歐洲回應」。而三大聚焦議題則為對東面鄰國的堅定政策、與中國更平衡的關係、調整歐盟與非洲聯盟的夥伴關係。
面對莫斯科與西方國家間持續升溫的緊張關係，歐盟的團結防禦顯得格外重要。成員國部長也在會議中針對波瑞爾提出的歐盟首部防禦白皮書「戰略羅盤」（boussole stratégique）草案進行討論，法國國防部長帕利（Florence Parly）也在推特上表示，「這是歷史性的一刻」。
文件羅列歐盟面臨的新挑戰並檢視應對方式，包括讓歐盟在危機時刻得以快速動員並部署5000人部隊、辨認與分類威脅等級，或者強化軍工業合作的途徑等。
根據法媒，作為歐盟防務議題的指導方針，「戰略羅盤」將在3月於歐盟理事會上表決，而白皮書的通過，對法國和歐盟執委會來說都極其重要。
然而波瑞爾在布勒斯特會議開幕時表示，歐盟與美國間的協調非常完美，「我們收到保證，若沒有歐洲在場，他們不會逕自決定或談判」。波瑞爾同時也譴責莫斯科的施壓，強調無法在壓力之下進行談判。
西方國家指控莫斯科過去幾周內在烏克蘭邊境集結大量軍力，企圖攻擊烏國；俄羅斯當局否認有此企圖。
據迴聲報（Les Echos）獲得的內部消息表示，法國有意藉會議加速推動歐盟甫於去年12月提出的反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument），以防禦中國等第三國採取的外交經貿脅迫手段。
此外，波蘭外交部長拉奧也在歐洲安全暨合作組織會議中警告，歐洲正處於30年來最接近戰爭的險境。
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