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美、俄、北約針對烏克蘭危機皆強硬 「不易拉近距離」

華盛頓記者張文馨／綜合12日電
美國副國務卿薛曼（左起）、北約秘書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明，12日在布魯塞爾北約總部舉行會議前合影。（美聯社）
美國副國務卿薛曼（左起）、北約秘書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明，12日在布魯塞爾北約總部舉行會議前合影。（美聯社）

北約組織30國與俄羅斯官員12日在布魯塞爾舉行北約俄羅斯理事會會議，討論烏克蘭危機。在烏克蘭邊境集結10萬部隊的俄國，重提烏克蘭不得加入北約等要求，北約斷然拒絕，稱俄方要求無法接受。

北約祕書長史托騰柏格、俄國副外長格魯希科和副防長佛明在會前亮相時，三人面色凝重，沒有公開握手，雖然俄國代表團在會場內曾與北約各國代表碰拳打招呼。

會議持續約四小時。俄國要求北約同意暫停讓新成員加入，包括烏克蘭，並降低在鄰近俄國邊界的愛沙尼亞等會員國軍事部署。若北約同意，俄國將限制敵意行為。

俄國的條件，違反北約容許所有歐洲國家加入的「門戶開放」條款。美國駐北約大使史密斯說，沒有任何一個北約會員國會對此讓步或願意協商；愛沙尼亞國防部長拉內特也說，俄方的提議「完全無法接受」。

美國談判代表副國務卿薛曼在會議結束之際推文說，美國仍堅持任何歐洲國家都有權加入北約。史托騰柏格也說，對於烏克蘭是否加入北約，俄國沒有否決權。

北約則在會中要求俄國從喬治亞、摩爾多瓦和烏克蘭撤軍，並讓烏克蘭緊張情勢降溫。史托騰柏格說，北約和俄國對於歐洲安全問題有「重大歧見」，不易拉近距離；但他也說雙方願意坐下來談是個正面訊息，未來將安排更多會談。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，俄方的條件並非最後通牒，但歐洲安全面臨關鍵時刻，俄國關切北約在俄國周遭前共黨陣營國家的活動，西方國家必須回應。

這場北約與俄國的會談，是本周三場攸關歐洲與烏克蘭安危會談的第二場。美俄10日曾長談八小時，但似乎無助和緩局勢。俄羅斯和成員國包括美國的歐洲安全與合作組織(OSCE)，預定13日在維也納舉行會議。

佩斯科夫11日表示，除非美國保證前蘇聯國家烏克蘭與喬治亞不會加入北約，否則俄國將考慮喊停與美國的安全對話，他表示，莫斯科將在幾天內考慮是否繼續對話，且不會無止盡拖延這個過程。白宮重申，外交對話如何繼續取決於俄羅斯的態度。

此外，路透報導，俄羅斯11日在烏克蘭邊境動員約3000名俄軍參與實彈演習，莫斯科表示無意發起攻擊，俄國完全有權在自己的領土上調動軍隊和實施軍演。路透指出，這顯示俄國無意降低軍事緊張情勢。

白宮發言人莎奇11日表示，此時判斷俄羅斯是否願意循外交管道解決問題尚為之過早，美國會持續嚴密關注俄軍動態，「若俄羅斯準備好嚴肅磋商，美國也是」，或者俄國只是想讓對話破局，藉口推託外交不可行，以持續正在烏克蘭邊界的侵略言行。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

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