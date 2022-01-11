美日擬邀歐洲國家建立「新框架」 防尖端技術外流中國

日本 讀賣新聞報導，為了防止民間尖端技術外流至中國，讓中方利用民間尖端技術提升軍事力，美日兩國政府正研議成立規範尖端技術出口的框架。

報導說，美日政府也考慮與共享價值觀的歐洲國家合作，成立規範民間技術出口的框架。具體規範對象目前還在研議，可能包括半導體製造裝置、量子密碼、人工智能 等相關技術。

對於中國把進口產品運用在本國技術研發上，加強經濟和軍事能力，美日政府已有戒心。美國國會對於美國半導體設計軟體被中方利用為武器開發一事已提出批判。另有看法表示，從日本、荷蘭出口的半導體製造裝置被中國用來加強生產力。

國際間已有瓦聖納協定（The Wassenaar Arrangement），基於防止國際恐怖主義等觀點，對武器及可轉為軍用的物品與技術出口進行管制，這類管制以常規武器及相關用品、技術的出口為主。

此協定有美、日、俄等40國參加，各自利害關係不同，若要決定管理規範的項目相當耗時，因此美日兩國政府考慮與擁有先進技術的少數志同道合國家合力設立新框架，以建立可迅速管理出口的機制。

報導說，一般認為，美國政府已針對華為 等多家中國企業的出口嚴加規範，但只有美國採取行動效果有限，有必要與其他國家合作，建立管理框架。日本政府也認為，如能與擁有同等程度技術的國家設立新框架，效果會比較好。

西方國家1949年成立「多邊出口管制協調委員會」（COCOM），以防止當時蘇聯等共產主義國家運用進口技術加強軍力，COCOM已於1994年解散。現在美日政府要新設的框架，可能成為因應中國崛起的「現代版COCOM」。