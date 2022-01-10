日內瓦會談前…美願減少布署烏克蘭飛彈 俄拒讓步

哈薩克情勢動盪，阿拉木圖國際機場9日擠滿等待搭乘軍機撤離的俄羅斯公民，兩名俄國維和部隊軍人在機場內巡邏。（美聯社）

美國10日將在日內瓦就烏克蘭 危機與俄羅斯 舉行會議。美國多名高層官員8日表示，如果俄羅斯願在烏克蘭問題上讓步，美方願與俄國 討論減少在烏克蘭部署攻擊性飛彈，並會限制美國及北約在東歐的軍事演習。不過，俄國談判代表副外長雷雅布可夫說，俄方不會做出任何讓步。

不具名的美國官員表示：「俄羅斯說過，攻擊性飛彈系統可能部署在烏克蘭，讓他們備感威脅。美國無意那樣做，所以如果俄國願做出對等承諾，我們或許能在這方面達成共識。」這名官員還說，美國準備針對俄國軍演及美國與北約組織的軍演，討論互相限制規模的可能性。

俄國在烏克蘭邊界集結數萬兵力。俄方已明確表示，希望獲得美方保證，烏克蘭不會受邀加入北約組織。

對於美國釋出希望俄國讓步訊息，俄羅斯副外長雷雅布可夫說：「我們不會同意讓步，那種情況被完全排除。我們對過去幾天華府與布魯塞爾當局釋出的訊號感到失望。」雷雅布可夫9日晚間與美方談判代表、副國務卿薛曼進行晚餐工作會，10日正式會談。

美國及其北約盟友說，若俄國攻擊烏克蘭，將面臨嚴厲經濟制裁，包括對俄羅斯貿易限制，除了能源和消費品，也會禁止向俄國出口先進電子元件、軟體和技術。一旦如此，俄羅斯會與古巴、伊朗、北韓及敘利亞一起被列入限制最嚴格的國家。

美國官員表示，美國願意在會談中討論歐洲安全態勢，但強調任何協議都將取決於俄羅斯消除對烏克蘭的威脅；同時在作出任何決定前，先經烏克蘭或北約同意。

美國在烏克蘭問題上態度謹慎，不向俄羅斯發出最後通牒要求停止威脅烏克蘭，但也斷然拒絕俄國提出北約停止東擴、美國從東歐撤軍及撤走武器的要求。

由於美俄雙方在烏克蘭問題上針鋒相對，美聯社指出，這次會談前景並不樂觀。除了美俄會談，俄國預定12日與北約會商，13日則將和成員包括美國的歐洲安全暨合作組織會談。