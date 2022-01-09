不只吵烏克蘭局勢 美俄會談在即盤點兩國摩擦

俄羅斯與美國即將在瑞士日內瓦（Geneva）舉行會談，雙方除聚焦討論烏克蘭 局勢緊繃的議題，預期還會觸及這兩個前冷戰敵國間的多項爭執。法新社整理美俄現今有何摩擦如下：

對世界各地衝突歧見多

西方官員表示，俄國 已在靠烏克蘭的邊界集結數以萬計的兵力，而在烏克蘭東部，親莫斯科的叛亂行動已導致逾1萬3000人死亡。

美國警告俄國若入侵烏克蘭，將面臨嚴重後果，且直到俄國撤退前，兩國在其他領域方面也不可能有進展。

俄國在2014年併吞屬於烏克蘭的克里米亞半島（Crimean peninsula）後，如今要求北大西洋公約組織（NATO）保證不納入新成員，或是在前蘇聯國家境內增設基地。

莫斯科政府說，西方主導的北約在冷戰末期承諾過不會擴張。

俄國也強勢介入鄰國白俄羅斯局勢，支持該國強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。白俄2020年的大選傳出舞弊情事，引發大規模抗議，遭到魯卡申柯鎮壓。

最近俄國軍隊也獲邀進入中亞國家哈薩克鎮壓示威。

在非洲，美國與歐洲聯盟（EU）已加強對抗俄羅斯傭兵組織瓦格那集團（Wagner group）的力道。這個俄國民間軍事公司與總統普亭（Vladimir Putin）關係緊密，被控在中非共和國和利比亞侵犯人權，據報也曾與西非國家馬利簽署大型合約。

另外，俄國給予敘利亞總統巴夏爾‧阿塞德（Bashar al-Assad）關鍵支持，長期以來皆與西方強權態度分歧。不過在伊朗議題上，美國總統拜登 （Joe Biden）政府大致樂見莫斯科配合。

軍備控制

拜登選贏作風傾向單邊主義的川普（Donald Trump）政府，為美俄這兩大核武強權重啟軍備控制的外交對話。

拜登上任後不久，兩國便同意將「新戰略武器裁減條約」（New START）延長5年。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，美國準備好討論降低歐洲風險的新措施，但也警告俄國軍隊應撤離烏克蘭邊界附近。

人權

拜登政府宣示擁護民主、對抗中俄模式，並多次批評莫斯科的人權紀錄。

俄國法院上月關閉國內最知名人權團體「紀念」（Memorial），這件事若在幾年前發生，將使人大為詫異。

俄國對待普亭最知名反對者納瓦尼（Alexei Navalny）的作法，也引來美國制裁。納瓦尼2020年差點遭人毒死，之後又被當局以舊有的挪用公款案囚禁。

使館紛爭

美國已示警駐莫斯科使館今年內可能停止運作，因為俄國對聘雇當地員工祭出新禁令。

華府表示，莫斯科政府在駐俄美國外交官人數上的作法並不對等，之前本地員工也被算進美國員額。

駭客、假新聞與釋囚

在其他雙邊議題上，美國已警告普亭應打擊據信在俄國境內運作的駭客；長期以來，美國也對俄國不實資訊攻勢感到憂心，尤其是普亭予以川普支持的2016年美國大選。

美方也尋求讓俄國囚禁的兩名美國公民─前陸戰隊成員惠蘭（Paul Whelan）和利德（Trevor Reed）獲釋，這兩人被控酒後襲警。