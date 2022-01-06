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日澳將簽「相互准入協定」 嚇阻中國軍事威脅

編譯中心／綜合5日電

澳洲首相莫里森和日本首相岸田文雄6日將舉行視訊峰會，並簽署「相互准入協定」，提高兩國聯合軍事訓練和行動的頻率、規模和強度，並互派部隊到對方境內，被解讀為意圖嚇阻中國的軍事威脅。

日本與澳洲將簽定的「相互准入協定」（The Reciprocal Access Agreement），使澳洲成為繼美國之後第二個與日本簽訂正式防務條約的國家，該協定意味著一國的軍隊可以自由進入另一國進行演習，反之亦然，無需每次都磋商。

岸田文雄5日表示：「基於印太區域自由和開放的原則，我希望加強與美國、澳洲和印度的合作，並通過密切磋商與其領導人建立密切聯繫」。

中央社引述澳洲金融評論報報導，日本駐澳洲大使山上信吾表示，澳洲和日本兩國均致力帶頭推動實現一個自由和開放的印太地區。

山上信吾又提到，南海是位於日本和澳洲的生活範圍，因此日、澳兩國必須在區域內扮演領導角色，以便維護法治。

山上信吾還提到，日本關注中國可能會對日本和澳洲採取進一步經濟懲罰措施。

山上信吾說，中國採取經濟脅迫手段的作法，有違跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的要求；相反地，他表示歡迎台灣申請加入CPTPP。

中國外交部發言人汪文斌5日對此表示：「國與國之間開展交流合作應當有助於增進地區國家間的相互理解和信任，有助於維護地區的和平穩定，而不應針對第三方或損害第三方的利益。太平洋之大，容得下地區國家共同發展。」

澳洲 日本 岸田文雄

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