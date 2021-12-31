文在寅接班人 李在明：不採模糊戰略 拒美中選邊站

南韓執政黨總統候選人李在明29日接受外媒訪問。（路透）

南韓 明年3月舉行總統大選，執政共同民主黨總統候選人李在明接受外媒訪問時，以美英澳三方安全倡議AUKUS為例，表明會尋求美國支持建造核動力潛艦，並用務實外交避免被迫在美國與中國對立關係中選邊站。

最新民調顯示，李在明與最大在野黨國民力量候選人尹錫悅支持度原本難分軒輊，但本周已有拉開差距跡象。路透與英文韓國時報與南華早報訪問李在明的內容在30日刊出，李在明表明會說服美國以取得外交與科技援助，發展核動力潛艦應對北韓 威脅，並會充當更主動的角色化解美朝間的緊張與不信任，重啟平壤與華府的無核化協商。

在中美關係上，李在明揚言不會延續總統文在寅的戰略模糊，他指美國是南韓最大盟友，中國則是最大經濟夥伴，直指以模糊方式強迫在中美間作選擇是倒退且扈從；強調南韓經濟、軍事及軟實力抬頭，外交上應讓中美作選擇，並非要求韓方選邊站，形容此是按照國家利益的「務實外交」。

另外，李在明卅日在南韓新聞中心出席南韓新聞廣播編輯協會討論會時表示，不外交抵制北京冬奧 是對的。

李在明表示，美國沒有正式要求南韓參與外交抵制行動。政府已表明因特殊情況不參與外交抵制的立場，美國對此表示了「諒解」。「若我們看美國臉色，可能做出錯誤決定。從這一點來看，政府出於對國家利益的考量做出上述判斷切合實際」。他還說，南韓不是處於中美夾縫間，而處於涵蓋兩國的狀態。