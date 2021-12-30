更好反擊北韓威脅 南韓執政黨總統候選人要爭取核潛艦

南韓執政黨、共同民主黨總統候選人李在明，攝於29日。路透

路透30日報導，南韓 執政的共同民主黨總統候選人李在明表示，將尋求美國支持打造核子動力潛艦，以更好反擊北韓的威脅，並積極尋求重開美朝之間擱置的無核化談判。

李在明接受路透與另外兩家媒體機構訪問時表示，將說服美國以贏得推動核子動力潛艦的外交和技術援助，並引用澳洲 跟英美於9月依據AUKUS軍事安全合作夥伴關係敲定打造自製核子動力潛艦的協議，「對我們來說，擁有這些潛艦絕對有其必要。它們本身並未武裝化，向澳洲的技術轉移正在進行中。我們絕對能說服美國，而我們必須這樣做」。

李在明同時駁斥尋求法國或其他地方協助的想法，「問題在於我們會不會跟華府達成協議，以及我們能不能說服他們」。

路透指出，根據韓美民用核能協議，南韓目前不得再處理乏燃料（Spent fuel）。消息人士則指文在寅政府未能贏得美方對核子動力潛艦的支持。

李在明也在訪問承諾，面對越演越烈的中美對抗，他要撇開「戰略模糊」（Strategic ambiguity），誓言務實外交將避免南韓被迫在兩國之間做選擇。

韓聯社同日報導，南韓4家民調機構聯合發布的下屆總統人選支持率調查結果顯示，李在明的支持度為39%，遠超過最大在野黨、國民力量黨總統候選人尹錫悅的28%。南韓總統大選於2022年3月9日投票 。