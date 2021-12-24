美中緊張加劇？中協助沙國造彈道飛彈 美擬出手制裁中

衛星照片顯示沙烏地阿拉伯境內的固態燃料與飛彈測試地點。Getty Images

華爾街日報23日報導，據沙烏地阿拉伯顧問和了解美國情報的官員稱，沙國已從中國軍方進口敏感的飛彈技術，並在製造自己的彈道飛彈 。這再次引起人們對中東軍備競賽的擔憂。

美國的多個中東盟友都在加強與中國的軍事合作，沙國進口中國飛彈技術便是最新一例。在中美之間敵意加劇之際，這種勢頭激怒了拜登 政府。

沙國顧問和一位熟悉美國情報的官員說，沙國政府已經向中國人民解放軍火箭軍尋求幫助。解放軍火箭軍是中國軍方的飛彈部隊。這些顧問和這位官員說，相關對話已進入從中國軍方真正獲取硬件的階段。

彈道飛彈以火箭為動力，以拱形彈道向上推進，然後向地球表面的目標下落。它們可用來部署常規武器和核武器。

出於武器擴散擔憂，美國長期以來一直拒絕向沙烏地出售彈道飛彈。沙國在1980年代從中國獲得了東風-3飛彈，並在2014年公開展示了這些飛彈。

這些顧問和該官員表示，從2018年前後到今年春天，中國軍方還交付了多批東風系列飛彈成品。美國情報機構對這些交付提出了關切，但拜登政府一直不願讓地區戰略夥伴沙國烏地承擔後果。

一位熟悉美國情報的官員表示，美國正準備就這些飛彈交付制裁中方行動參與者，但不會制裁沙國官員或機構。

白宮和中國官員沒有立即回覆記者的置評請求。

沙國與伊朗 之間更廣泛的地區權力爭奪或許是其發展彈道飛彈技術的主要動機。分析人士表示，沙國政府大概是要對抗伊朗相當龐大的彈道飛彈武器庫。

分析人士稱，沙國發展本土彈道飛彈項目，也可能使重返與伊朗達成的2015年國際核協議的談判複雜化。伊朗之前要求稱，該地區的其他彈道飛彈項目也要列入談判議題，特別是以色列的項目。