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美中緊張加劇？中協助沙國造彈道飛彈 美擬出手制裁中

編譯張佑生╱即時報導
衛星照片顯示沙烏地阿拉伯境內的固態燃料與飛彈測試地點。Getty Images
衛星照片顯示沙烏地阿拉伯境內的固態燃料與飛彈測試地點。Getty Images

華爾街日報23日報導，據沙烏地阿拉伯顧問和了解美國情報的官員稱，沙國已從中國軍方進口敏感的飛彈技術，並在製造自己的彈道飛彈。這再次引起人們對中東軍備競賽的擔憂。

美國的多個中東盟友都在加強與中國的軍事合作，沙國進口中國飛彈技術便是最新一例。在中美之間敵意加劇之際，這種勢頭激怒了拜登政府。

沙國顧問和一位熟悉美國情報的官員說，沙國政府已經向中國人民解放軍火箭軍尋求幫助。解放軍火箭軍是中國軍方的飛彈部隊。這些顧問和這位官員說，相關對話已進入從中國軍方真正獲取硬件的階段。

彈道飛彈以火箭為動力，以拱形彈道向上推進，然後向地球表面的目標下落。它們可用來部署常規武器和核武器。

出於武器擴散擔憂，美國長期以來一直拒絕向沙烏地出售彈道飛彈。沙國在1980年代從中國獲得了東風-3飛彈，並在2014年公開展示了這些飛彈。

這些顧問和該官員表示，從2018年前後到今年春天，中國軍方還交付了多批東風系列飛彈成品。美國情報機構對這些交付提出了關切，但拜登政府一直不願讓地區戰略夥伴沙國烏地承擔後果。

一位熟悉美國情報的官員表示，美國正準備就這些飛彈交付制裁中方行動參與者，但不會制裁沙國官員或機構。

白宮和中國官員沒有立即回覆記者的置評請求。

沙國與伊朗之間更廣泛的地區權力爭奪或許是其發展彈道飛彈技術的主要動機。分析人士表示，沙國政府大概是要對抗伊朗相當龐大的彈道飛彈武器庫。

分析人士稱，沙國發展本土彈道飛彈項目，也可能使重返與伊朗達成的2015年國際核協議的談判複雜化。伊朗之前要求稱，該地區的其他彈道飛彈項目也要列入談判議題，特別是以色列的項目。

彈道飛彈 伊朗 拜登

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