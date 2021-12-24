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美中情勢緊張 日本憂捲入台灣衝突 新年度防衛費創新高

編譯周辰陽／即時報導
日本政府24日敲定總額達107.6兆日圓的2022年度預算案，防衛費則達到破紀錄的5.4兆日圓。資料畫面。Getty Images
日本政府24日敲定總額達107.6兆日圓的2022年度預算案，防衛費則達到破紀錄的5.4兆日圓。資料畫面。Getty Images

日本政府24日舉行內閣會議，敲定總額達107.6兆日圓的2022年度預算案，連續10年創下新高。共同社指出，為因應中國大陸增強軍力與北韓持續研發飛彈帶來的威脅，防衛費也達到破紀錄的5.4兆日圓。

紐約時報指出，就在日方官員表達他們越來越擔心有可能捲入台海衝突之際，岸田內閣第一筆總預算的防衛費就出現數十年來的最大增長。

根據報導，即便按照日本自己的標準，折合超過515億美元的防衛費算得上大幅增加了，但整體規模仍不及防衛省夏季提出的要求，遠小於盟友美國的約7780億美元，也比不上中國大陸的推估2520億美元。儘管如此，日方官員主張這筆支出有其必要，好在「正以前所未有速度變得更具挑戰性」的安全環境保護日本。

日本政治人物與決策者最近幾個月曾表示，由於中美之間的緊張局勢，地區穩定正面臨越來越大的威脅，有些人則擔心可能偶然或以另外方式引發台海衝突。

有鑑於此，日方官員提高自衛隊與美國和其他國家軍演的速度與規模，也增加被視為保護日本免受可能近岸衝突關鍵的計畫開支，甚至開始公開推敲一個曾是禁忌的話題，即台海軍事對抗會如何影響日本。

據指出，5.4兆日圓的防衛費就包含在西南琉球群島部分島嶼構築飛彈設施與自衛隊員駐防地的資金。日本決策者主張，一旦台海衝突就要爆發，日本可能被捲入其中，可能令這些地方處於危險之中。但部分琉球居民反而擔心，這些措施會導致他們成為衝突事件的目標。

路透報導，新一年防衛費將用1280億日圓另外採購12架F-35匿蹤戰機，有860億日圓會投入開發30年來第一架新款自製戰機。另外，有340億日圓專款用在強化防範網際攻擊，790億日圓則花在追蹤大氣層外目標用衛星與雷射等太空相關計畫，還將大幅增加研究防衛省形容為潛在「改變局勢」的先進技術。

日本24日敲定總額達107.6兆日圓的2022年度預算案，防衛費則達到破紀錄的5...
日本24日敲定總額達107.6兆日圓的2022年度預算案，防衛費則達到破紀錄的5.4兆日圓，其中1280億日圓將於多採購12架F-35匿蹤戰機。資料畫面。路透

日本 預算 太空

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