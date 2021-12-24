俄烏一家親？普亭緊盯地緣政治 心中早有盤算

普亭升高俄烏緊張局勢，對內可展現他是解決危機的唯一領袖人選，對外可逼迫西方國家與之談判。(美聯社)

俄國 在烏克蘭 邊境部署軍力，令西方國家繃緊神經。俄烏兩國淵源甚深，語言相近，俄國視烏克蘭為「自己人」。加上烏克蘭更位於歐盟與獨立國協交界處，俄國總統普亭 指控西方將拿烏克蘭當跳板攻擊俄國，對烏克蘭的執著與野心可見一斑。

東斯拉夫人於九世紀在現今烏克蘭處建立民族國家「羅斯」，1240年被蒙古征服後變成多個小國，13至16世紀受波蘭統治，1654年併入俄羅斯。1918年烏克蘭脫離俄國獨立，四年後成為蘇聯加盟共和國，1991年蘇聯解體同年獨立。

烏克蘭使用烏克蘭語，和俄語同屬斯拉夫語系，加上同為羅斯瓦解後誕生的國家，蘇聯解體後，兩國加上白俄羅斯成立「獨立國協」。比起中亞、東歐或高加索地區的其他國家，許多俄國人對烏克蘭更有親近感。

今年6月，普亭曾發表文章，稱俄國和烏克蘭是一家人，「有同樣歷史與靈魂」，近年來兩國卻出現隔閡，他感到遺憾。

烏克蘭之於俄國，除了歷史淵源，更有地緣政治的重要性。蘇聯解體後，波羅的海三國及多個東歐國家皆加入北約，俄國備感威脅。雖然烏克蘭尚未獲准加入，但北約在美國屬意下2008年承諾終將讓基輔成為一分子。

2014年克里米亞公投時，普亭趁機將其併入俄國，且疑似煽動及軍援烏東反抗軍。基輔政府也以此為由收下美國反戰車飛彈和土耳其無人機。

普亭宣稱，親歐的烏克蘭將成為北約飛彈發射台，今年11月起更以烏克蘭攻擊烏東民兵、違反「明斯克協議」為由，在俄烏邊境部署軍力和武器。

普亭的盤算是，升高俄烏緊張局勢，對內可展現他是解決危機的唯一領袖人選，對外可逼迫西方國家與之談判，讓美國總統拜登7日和他舉行視訊峰會，雙方預計明年元月再議。