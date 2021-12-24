普亭談烏局勢 稱美帶飛彈到我家門口 只想自保不想開戰

馬拉松記者會 俄國總統普亭的年終記者會23日登場，持續四小時，記者爭相提問。（路透）

俄國 的下一步是什麼？列給西方國家的談判清單中哪些有協商空間？入侵烏克蘭 是箭在弦上還是談判籌碼？這些大哉問只有俄國總統普亭 知道答案，並在23日登場的年度記者會上透露蛛絲馬跡。這是普亭以總統身分舉行的第17次年終記者會，特色是讓記者問好問滿問到飽。

普亭馬拉松式的記者會通常邀請1000名記者共襄盛舉，但今年受到疫情影響以及無時不刻對媒體的打壓，規模減半至500人，但也開了4小時。對政府「不友善」的媒體，像是今年諾貝爾和平獎得主穆拉托夫擔任總編輯的「俄羅斯新報」，就沒有受邀。

普亭談到烏克蘭情勢時表示，俄國沒有開戰意圖，軍事調度是被迫自保，「不是我們選擇的」。普亭更痛批北約違反承諾、五度向東擴張，並指責「美國已經帶著飛彈到我們家門口」。他強調，烏克蘭東部頓巴斯地區的未來應由烏東民眾自己決定。

俄國自11月初開始在烏克蘭邊境部署軍隊與武器，俄烏緊張局勢瞬間升高，戰爭看似一觸即發。普亭說，因為烏克蘭違反明斯克協議，以無人機轟炸烏東反抗軍，俄國只是自保，「這不是我們的選擇，我們也不想要這樣」。

普亭說：「我們只是直接提出問題，北約不該繼續在烏東活動，球在他們手上，他們應該回答我們的問題。我想強調的是，整體而言我們有見到正面的進展，美國告訴我們，他們已準備好開始討論。」

普亭說美國步步進逼，「這還不夠清楚嗎？我們有在美國邊境擺飛彈嗎？沒有。是美國帶飛彈來我們這裡，他們已經到我們家門口了。」

談到北約，普亭顯然相當不滿，他表示：「談判過程不重要，結果才重要。他們在九○年代跟我們說『不會往東方越雷池一步』，結果呢？他們騙人，厚顏無恥的耍了我們！北約五度擴張，武器系統已部署在羅馬尼亞和波蘭。」

普亭說，西方國家應對俄國提出安全保證，「我們要的承諾不是保證明天或下周的安全，而是近期的未來。」

另外，會中也問到俄國經濟和疫情。普亭表示，百分之八的通膨確實很高，政府會盡力降至4%，並透露俄國今年經濟成長約為4.5%。他表示正和其他國家合作疫苗認證，並將俄國集體免疫自目前的近六成提高至八成。