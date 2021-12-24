南韓前總統朴槿惠 關押1730天獲特赦將專心治病

南韓總統文在寅特赦前總統朴槿惠（左）。圖為朴槿惠2017年8月在首爾出庭。（美聯社資料照片）

韓聯社最新報導，已被關押1730天的南韓 前總統朴槿惠，在聖誕前夕，確定獲得總統文在寅 特赦，，理由是考量朴槿惠的健康狀況。目前正在醫院接受治療的朴槿惠對文在寅總統和政府當局的特赦表示感謝。

據韓聯社報導，朴槿惠的律師柳榮夏在朴槿惠住院的三星 首爾醫院前會見了記者，並表示：「這是朴槿惠的意思。」

據柳榮夏律師透露，朴槿惠對在困難重重情況下決定赦免的文在寅和政府當局表示深深的謝意。「將專心治病，盡快向國民表示感謝」。

現年69歲的朴槿惠因在「閨密門案」中涉嫌濫用職權和收賄等，今年1月被最高法院判處20年徒刑併科200億韓元罰金，加上之前干涉選舉案被判2年，刑期累計為22年。

但她最近在獄中身體情況不佳，2019年曾經接受肩膀手術，今年已多次因為肩膀及下背部慢性痛症而入院。此外，近日也接受牙科、骨科等檢查。

根據韓聯社報導，南韓執政陣營核心人士表示，前總統朴槿惠已被列入特赦名單。前總理韓明淑也將獲得赦免。南韓法務部曾對赦免政治人物持消極態度，但可能出於對朴槿惠健康狀況等的考慮，總統文在寅才做出特赦決定。

朝鮮日報指出，一名官員23日表示，日前南韓司法部赦免審查委員會中，並未將朴槿惠列入新年特赦與大赦名單，但青瓦臺的態度似乎傾向重新審查名單。

朴槿惠近日因肩痛復發，上月22日起已經住進首爾三星醫院，近日也接受牙科、骨科等檢查，並因為長期監禁而出現精神不穩，據傳因此讓南韓總統府對赦免的態度有所轉變。朴槿惠已被連續關押1730天，是南韓目前服刑時間最長的前總統。

朴槿惠在閨密門案中涉嫌濫用職權、向多位國家情報院長收賄，今年1月被最高法院判20年徒刑、罰金180億韓元(約1516.4萬美元)、還被追討犯罪所得35億韓元。由於繳不出罰金，檢方扣押她位於首爾市瑞草區內谷洞的住宅。

現年69歲的朴槿惠除了閨蜜門案和受賄案判處20年有期徒刑，加上之前干涉選舉案被判2年，刑期累計為22年。若無特赦和假釋，朴槿惠最晚將在2039年，以87歲高齡出獄。

同為前總統的李明博未被列入赦免名單。南韓法務部長官朴范界就此表示，李明博的情況與朴槿惠不同，政府也要考慮到國民情緒。李明博因涉嫌從三星等收取巨額賄賂，並挪用他實際掌控的汽車零部件公司DAS的公款，去年10月被判有期徒刑17年並處罰金130億韓元。

南韓將在明年3月舉行總統大選，據韓媒報導，朴槿惠的妹妹朴槿姈日前宣布要代表極右派「新韓半島黨」角逐總統大位，她甚至宣稱如果當選，要將總統制改為雙首長的「半總統制」，參選政見是實現兩韓統一，由於朴槿姈過去曾和姐姐反目，自己也曾涉嫌詐欺；現在宣布選總統，南韓網友笑稱是今年最搞笑的新聞。