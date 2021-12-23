日相岸田推動修憲 稱「緊急事態條款」應盡快實現

日本 共同社22日報導，日本首相岸田文雄 21日出席了在自民黨總部召開的該黨「憲法修改實現總部」會議。岸田強調稱：「想集全黨之力，實現修憲。為了得出結果，希望讓實現總部大步向前邁進」。共同社指出，包括前身「推進總部」在內，首相出席總部會議實屬罕見。

關於包括新設緊急事態條款、在日本憲法第九條中寫入自衛隊的該黨修憲草案四個項目，岸田強調「是極為當代的課題，我相信是必須盡快實現的內容」。他還朝著實現修憲稱「國會討論和國民理解是車之兩輪」。

有關11月把「推進總部」改名為「實現總部」一事，岸田解釋「這體現出我黨對修憲的覺悟」。隨後他在官邸召開記者會，稱由衷期待明年的例行國會上「修憲討論進一步加深」。

值得注意的是，此前極力推進修憲的日本前首相安倍晉三也出席了當天會議。現行日本憲法於1947年實施。憲法第九條規定，日本永遠放棄發動戰爭、武力威脅或以武力作為解決國際爭端的手段；為達成目的，日本不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家交戰權。日本憲法因此被稱為和平憲法。

自民黨提出四項修憲主張，其中包括修改日本憲法第九條與增設「緊急事態條款」等。此前，安倍晉三已經多次談及修憲問題，並稱象徵和平的日本憲法第九條已經過時。安倍一直謀求通過修憲使日本成為所謂「正常國家」。

針對日本修憲，黑龍江省社科院東北亞研究所所長笪志剛接受中國「環球時報」採訪時曾表示，如果日本要修改憲法第九條，有意拓展日本的軍事力量，就必須對此保持警惕。日本應充分考慮周邊國家、尤其是曾遭受其侵略的國家的感受，謹慎作出判斷。中國外交部也曾多次闡述過中方立場，希望日方堅持走和平發展道路。

為了營造修憲氛圍，會議決定在總部內新設「修改憲法國民運動委員會」，將派精通憲法的該黨國會議員赴地方舉行對話集會。會議決定，將要求在都道府縣支部聯合會設置修憲實現總部。