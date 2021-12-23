關北溪二號天然氣管線阻俄動武？德態度曖昧

俄羅斯總統普亭（左）在俄羅斯國防部長蕭依古（右）的陪同下，在俄羅斯莫斯科舉行的俄羅斯國防部委員會擴大會議前審查展示的武器。(歐新社)

美國下月將跟俄國 進行安全對話，外界不看好雙方能迅速妥協化解烏克蘭危機。美媒分析，美國阻止俄國入侵烏國的潛在籌碼是「北溪二號」天然氣管線，但它也是美德之間的爭議點，因此美方若想利用它還得靠德國 配合。

華爾街日報報導，北溪二號雖已經完工，但尚未獲得營運許可，該管線是德國能源計畫關鍵組成部分，同時也是俄國潛在收入來源，但美德兩國在討論如何阻止俄國軍事施壓烏國時，曾提及該管線。

一位了解討論情形的美國國會助理說，美國希望德國保證若俄國入侵烏國，不會讓該管線投入使用。

德國態度則較不明確。德國總理蕭茲 在上周歐盟領袖峰會後表示，北溪二號是民營項目，認證將以非政治方式決定。德國一個監管機構說，由於行政管理上的原因，明年下半年前不太可能進行認證。

美國總統拜登說，若俄國升級敵對行動，經濟懲罰將是首要報復手段。美國希望與歐洲盟友聯手報復，這將逼使德國必須配合打擊北溪二號計畫。

美國助理國務卿唐弗瑞德在21日表示：「美國認為北溪二號管線是俄國的地緣政治計畫，將會破壞歐洲–大西洋國家的能源安全以及國家安全。」

蕭茲領導的新政府上台後表示，將遵循前總理梅克爾7月跟拜登達成的協議。根據該協議，德國承諾若俄國入侵烏國，德國將「限制俄國在能源領域向歐洲出口的能力」。

蕭茲的執政聯盟包括長期反對北溪二號的綠黨。來自綠黨的德國外長貝爾伯克本月稍早說，若事態進一步升級，北溪二號將無法投入使用。

任何取消北溪二號的決定都將由蕭茲做出，但在16日在被問到是否會將取消該管線作為制裁俄國措施時，他並未發表任何看法。