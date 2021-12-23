關北溪二號天然氣管線阻俄動武？德態度曖昧
美國下月將跟俄國進行安全對話，外界不看好雙方能迅速妥協化解烏克蘭危機。美媒分析，美國阻止俄國入侵烏國的潛在籌碼是「北溪二號」天然氣管線，但它也是美德之間的爭議點，因此美方若想利用它還得靠德國配合。
華爾街日報報導，北溪二號雖已經完工，但尚未獲得營運許可，該管線是德國能源計畫關鍵組成部分，同時也是俄國潛在收入來源，但美德兩國在討論如何阻止俄國軍事施壓烏國時，曾提及該管線。
一位了解討論情形的美國國會助理說，美國希望德國保證若俄國入侵烏國，不會讓該管線投入使用。
德國態度則較不明確。德國總理蕭茲在上周歐盟領袖峰會後表示，北溪二號是民營項目，認證將以非政治方式決定。德國一個監管機構說，由於行政管理上的原因，明年下半年前不太可能進行認證。
美國總統拜登說，若俄國升級敵對行動，經濟懲罰將是首要報復手段。美國希望與歐洲盟友聯手報復，這將逼使德國必須配合打擊北溪二號計畫。
美國助理國務卿唐弗瑞德在21日表示：「美國認為北溪二號管線是俄國的地緣政治計畫，將會破壞歐洲–大西洋國家的能源安全以及國家安全。」
蕭茲領導的新政府上台後表示，將遵循前總理梅克爾7月跟拜登達成的協議。根據該協議，德國承諾若俄國入侵烏國，德國將「限制俄國在能源領域向歐洲出口的能力」。
蕭茲的執政聯盟包括長期反對北溪二號的綠黨。來自綠黨的德國外長貝爾伯克本月稍早說，若事態進一步升級，北溪二號將無法投入使用。
任何取消北溪二號的決定都將由蕭茲做出，但在16日在被問到是否會將取消該管線作為制裁俄國措施時，他並未發表任何看法。
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