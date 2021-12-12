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G7外長會議 英外相警告俄國勿攻擊烏克蘭

中央社／利物浦12日綜合外電報導
英國外交大臣特拉斯在七大工業國集團（G7）外長會議上表示，俄羅斯若進犯烏克蘭，將面臨「重大後果」，她還說英國正在考慮所有回應選項。路透
英國外交大臣特拉斯在七大工業國集團（G7）外長會議上表示，俄羅斯若進犯烏克蘭，將面臨「重大後果」，她還說英國正在考慮所有回應選項。路透

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）今天在七大工業國集團（G7）外長會議上表示，俄羅斯若進犯烏克蘭，將面臨「重大後果」，她還說英國正在考慮所有回應選項。

法新社報導，特拉斯表示：「占全球國內生產毛額（GDP）5成的G7國家極為團結、極其清楚地表明，俄羅斯若入侵烏克蘭，將面臨重大後果。」

特拉斯還告訴記者：「當英國希望釋出清楚訊息、達成明確目標時，已準備好動用經濟制裁。我們正在考慮所有選項。」

G7外長會議正在英格蘭北部的利物浦市（Liverpool）進行。根據路透社看到的聲明草稿，G7富裕國家除警告俄國總統普亭（Vladimir Putin）攻擊烏克蘭得承擔「重大後果」外，還聯合譴責俄國在烏克蘭附近集結兵力，呼籲莫斯科讓情勢降溫。

聲明草稿提到：「俄國不應懷疑進一步軍事侵略烏克蘭會有重大後果和嚴重代價。」G7消息人士證實路透社所見聲明屬實。

烏克蘭現正處於東西方關係危機的中心。烏國指控俄國集結數以萬計的兵力，為可能進行的大規模軍事進攻作準備。

俄國否認計劃發動攻擊，反控烏克蘭和美國的行為破壞穩定，還說俄國為了保護自身，需要安全保證。

G7成員包括英國、法國、德國、義大利、日本、加拿大與美國，並納入歐洲聯盟（EU）的代表。

烏克蘭 G7 俄國

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