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俄躍躍欲試出兵烏克蘭 諾貝爾和平獎得主：開戰難避免

中央社／奧斯陸10日綜合外電報導
諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（圖）表示，俄羅斯當權派躍躍欲試出兵烏克蘭，目前俄烏兩國非常有可能開戰。 美聯社
諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（圖）表示，俄羅斯當權派躍躍欲試出兵烏克蘭，目前俄烏兩國非常有可能開戰。 美聯社

諾貝爾和平獎得主穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天表示，俄羅斯當權派躍躍欲試出兵烏克蘭，目前俄烏兩國非常有可能開戰。

俄羅斯最重要獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫與菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）今年雙雙獲頒諾貝爾和平獎，表彰他們勇於捍衛言論自由。

路透報導，穆拉托夫出席在奧斯陸（Oslo）市政廳舉行的頒獎典禮表示，在俄羅斯，普遍認為避免流血的政客太孬了，唯有揚言開戰才是「愛國者的本色」。

穆拉托夫說：「當權派積極倡議主戰思維，再者，若干瘋狂的地緣政客認為，在不久的將來，俄烏開戰並非不可能。」

美國官員已披露，俄羅斯可能很快就會入侵烏克蘭，此前大批俄軍進駐烏克蘭邊界附近，莫斯科方面則否認駐軍邊境是打算長驅直入。

穆拉托夫還說，由於俄羅境內超過百人的新聞記者、媒體、人權捍衛者與非政府組織向來被視為外國勢力代言人，俄羅斯新聞界正「行經死蔭的幽谷」。

他說：「（這座獎）在俄羅斯意味著『全民公敵』。」他把獲獎殊榮歸功給所有調查記者，以及所有忠於新聞志業而喪命的「新報」同事們。

瑞薩與穆拉托夫是繼德國奧西艾茲基（Carl von Ossietzky）1935年獲獎以來，首次獲得諾貝爾和平獎的新聞工作者。奧西艾茲基當年因揭發納粹機密的軍備重整計畫而獲獎。

俄羅斯 諾貝爾 烏克蘭

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