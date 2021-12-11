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安撫普亭？傳美要烏克蘭放棄烏東部分自治權

編譯徐榆涵／綜合10日電
美國總統拜登（如圖）與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。（Getty Images）
美國總統拜登（如圖）與烏克蘭總統澤倫斯基通電話。（Getty Images）

俄羅斯近期持續在烏克蘭邊界增兵，侵略傳聞甚囂塵上，美國媒體報導，拜登政府擬要求烏克蘭將烏國東部地區的部分自治權讓給親俄分子，以安撫俄羅斯總統普亭

美聯社報導，美國計畫向烏克蘭當局施壓，促使烏克蘭讓出烏東地區的部分自治權給親俄羅斯的分離主義分子。

美國前駐烏克蘭大使皮弗（Steven Pifer）表示，這裡所指的可能是讓烏東頓巴斯地區（Donbass）的親俄分離分子，控制當地的衛生部門、警察和學校。

報導指出，對拜登來說，此舉目的是促使烏克蘭在某種程度上接受烏東局勢的現實，同時又能避免造成向普亭屈服的形象，畢竟拜登的支持度正在下滑。

與此同時，美國和北約雖已拒絕普亭提出保證不讓烏克蘭加入北約的要求，但一名知情人士透露，美國國務院高階官員已告訴烏方，烏克蘭不太可能在未來十年獲內獲得批准加入北約。

然而，烏克蘭總統澤倫斯基的幕僚長轉述，拜登與澤倫斯基9日通話時保證，要否加入北約由基輔當局自行決定，能否成功也取決於烏克蘭與北約成員。據路透社報導，按澤倫斯基的說法，他在通話時告訴拜登，自己有明確方案能為烏東和平進程清除障礙，也準備以各種形式加以討論。

此外，普亭9日與一名報導烏克蘭東部衝突而遭基輔當局下獄過的記者對話時表示，烏東兩個俄語區目前處境「讓人極易聯想到種族滅絕」。中央社引述法新社報導，普亭表示，恐俄症是導致種族滅絕的第一步，必須採取極其精準的措施審慎因應，且不容問題遭淡化。

俄方一直以來指控，烏克蘭領導人自2014年起就逼迫烏東俄語區居民斬斷對俄國的身分認同，否則就以暴力或死亡伺候。

普亭也提到7日與拜登的視訊會談，再次反駁華府對俄軍準備入侵烏克蘭的指控。普亭堅稱，若北約容許烏克蘭加入將踩到俄國的紅線。

美國媒體報導，拜登政府擬要求烏克蘭將烏國東部地區的部分自治權讓給親俄分子。圖為1...
美國媒體報導，拜登政府擬要求烏克蘭將烏國東部地區的部分自治權讓給親俄分子。圖為11月19日，自稱為頓涅茨克人民共和國（DNR）的一名狙擊手坐在戰鬥陣地戒備。(路透)

烏克蘭 普亭 拜登

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