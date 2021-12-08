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印俄峰會續推軍購案 專家：美為抗中大局不會制裁

編譯張佑生／綜合7日電
印度總理莫迪(右)與來訪的俄羅斯總統普亭舉行高峰會，兩國將續推軍購案。(美聯社)
印度總理莫迪(右)與來訪的俄羅斯總統普亭舉行高峰會，兩國將續推軍購案。(美聯社)

不顧可能遭到美國制裁的風險，印度總理莫迪6日與來訪的俄羅斯總統普亭舉行高峰會，兩人重申印度與俄羅斯「特殊且具特權的戰略夥伴關係」，並見證28項協定或備忘錄的簽署，包括54億美元的俄製S-400飛彈防禦系統。

印度外交部次長席林格拉在峰會後舉行記者會表示：「飛彈防禦系統已開始交貨，並將持續下去。值得注意的是，無論我們還是俄羅斯，都施行獨立自主的外交政策」。

印俄雙方早在2018年就同意這項軍購，現在確認持續推動，不顧美國可能的制裁。紐約時報認為，應該是印度在衡量與中國的邊界衝突必須加強軍備和面臨美國可能的制裁輕重後，所做的決定。

北約會員國土耳其也在2017年購買俄製飛彈防禦系統，之後在2020年遭到川普政府制裁。

新德里智庫「觀察者研究基金會」印俄關係專家烏尼克里希南認為，美國不可能因此對印度下重手，因為美國需要軍力強大的印度來對抗中國崛起：「印度面臨遭美國制裁的風險，但美國也得考慮制裁印度的風險，不要因此壞了大局（美中對抗）」。

俄製的S-400地對空飛彈防禦系統是全球最先進的飛彈防禦系統之一，可同時擊落多枚來犯的飛彈，最大距離約400公里；更重要的是價格只有美國愛國者系統的一半，對印度來說更划算。

印度與俄國軍事關係密切且深遠，即使近年來印度與美國強化貿易與防務合作，印度進口武器的半數仍來自俄國。俄印也計畫將雙邊貿易額在2025年提高3倍到300億美元。

莫迪在峰會開幕致詞中表示，雖然世界地緣政治格局不斷改變，但「印度與俄羅斯之間的友誼始終如一」；普亭則讚揚印度是一個「強權」以及「經過時間考驗的朋友」。

印度 俄羅斯 普亭

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