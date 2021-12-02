我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國將延長大眾運輸口罩令 至明年3月中

美國首例Omicron 舊金山華裔醫師邱華彥定序

英法關係惡化至滑鐵盧後最糟 馬克宏批強生小丑、野人

編譯周辰陽／即時報導
法國總統馬克宏與英國首相強生，攝於11月1日。Getty Images
法國總統馬克宏與英國首相強生，攝於11月1日。Getty Images

英法兩國關係波折不斷，近日則為移民搭乘橡皮艇在英吉利海峽沉沒而相互甩鍋，雙方關係被形容成滑鐵盧戰役以來最糟。法文傳媒更披露，法國總統馬克宏在私下談話提到英國首相強生時，稱呼他是「小丑」（Clown）、「野人」（Gougnafier）。

泰晤士報與衛報2日轉述法國諷刺周刊《鴨鳴報》（Le Canard Enchaîné）的報導，指馬克宏在最近訪問克羅埃西亞期間跟顧問交談時，抱怨強生私下說一套、公開做一套，「這總是同一套馬戲表演」。

馬克宏據報聲稱，「英國脫歐是強生馬戲團的起始點，他非常迅速了解到，這狀況對英國是災難性的，加油機裡沒有汽油，有一整堆的產品出現短缺」，還指強生正將自己定位成受害者，試著把法國當成決定離開歐盟的「代罪羔羊」。

馬克宏細數英法「香腸戰爭」、漁權爭議與澳英美聯盟（AUKUS）潛艦事務，並指「Bojo（強生的暱稱）跟我說，他做人很實在、一切順利，我們像大人進行討論，然後他不是事先、就是事後以粗魯舉止嚴厲抨擊我們」。

馬克宏據報說英法關係正被脫歐毒害，「很傷心看到一個我們與之一起可以做到那麼多事情的大國正由一個小丑領導，強生有著野人的態度」。泰晤士報指出，艾麗榭宮與法國駐英大使館均未否認馬克宏做出《鴨鳴報》披露的評論。

馬克宏 英國 脫歐

上一則

與病毒共存急喊卡？南韓擬收緊防疫 3日公布具體措施

下一則

日本腸胃炎病例增 醫師呼籲肥皂洗手最有效

延伸閱讀

防堵新變異株 抵英國旅客一律隔離至採檢陰性

防堵新變異株 抵英國旅客一律隔離至採檢陰性
商難民問題 強生公開信件惹毛馬克宏 法取消與英會談

商難民問題 強生公開信件惹毛馬克宏 法取消與英會談
英首相強生致信法總統馬克宏談移民 公開內容惹毛法國

英首相強生致信法總統馬克宏談移民 公開內容惹毛法國
27非法移民船難命喪英吉利海峽 英法互相甩鍋

27非法移民船難命喪英吉利海峽 英法互相甩鍋

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款

唐騮千夫婦捐1.25億 大都會博物館最大筆捐款
全美首例 加州發現Omicron確診病患

全美首例 加州發現Omicron確診病患
嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天

嚴防Omicron擬新規…所有人來美前一天檢測、自主隔離七天
密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪

密州高中校園槍擊 15歲兇嫌面臨4項一級謀殺罪
舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna

舊金山發現全美首例Omicron病患 已接種兩劑Moderna