報復華府 俄下令美外交人員離境

俄羅斯外交部發言人瑪莉亞·扎哈諾娃。（路透）

俄羅斯 外交部發言人瑪莉亞·扎哈諾娃(Maria Zakharova)1日表示，俄羅斯已經下令，已在莫斯科超過3年的美國大使館 人員，都必須在明年1月31日以前返回美國。這是美俄之間升高外交爭議的最新一波動作。由於美國決定限制俄羅斯外交人員在美國停留的期限，因此，莫斯科採取了報復行動。

俄羅斯駐美國大使在上星期表示，27名俄羅斯外交人員及其眷屬都被美國驅逐，並將在明年1月30日離境。扎哈諾娃表示，「我們有意以相應的方式作岀回應。在莫斯科已經超過3年的美國大使館人員，都必須在1月31日離開俄羅斯，除非美國撤回這項3年的規定，並作出妥協。」

美國駐莫斯科大使館沒有立即對這項訊息發表評論。在這場以牙還牙式的驅逐行動和其他限制下，美國駐莫斯科大使館人力的進一步減少，將對華府早已指稱接近「看守存在」的情況，再增加壓力。

華府和莫斯科之間的關係，多年來都處在冷戰結束以來的低點，同時由於俄羅斯在烏克蘭 邊界附近集結大軍，更對兩國關係加重了壓力。北大西洋公約組織（NATO）各國外長1日在拉脫維亞首都里加（Riga）持續會商，尋求反制之道。

烏總統要求與俄直接談判

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在會中籲請北約透過「明確與莫斯科溝通、準備好制裁方案及擴大軍事支持基輔」的三管齊下「嚇阻方案」，阻止俄羅斯入侵烏克蘭。

此外，烏克蘭總統澤倫斯基1日要求與俄方直接談判，以終結東部長達8年的內戰；美國國務卿布林肯2日也將會見俄國外長，商討應對之道。