我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

葛謨性騷案：CNN「無限期停職」王牌主播的新聞室風暴

幫忙打探性騷案 葛謨主播弟 遭CNN無限期停職

歐盟籌資3000億歐元推「全球門戶」抗衡「一帶一路」

編譯中心／綜合30日電

德國媒體報導，為抗衡中國的「一帶一路」，歐盟計劃籌資3000億歐元，在發展中國家投資基礎建設，目標是在與中國的制度之爭取得優勢。

根據德國「商報」（Handelsblatt）取得的文件，歐盟將在明天正式宣布「全球門戶」（Global Gateway）計畫，預計從2021年到2027年投入3000億歐元，協助發展中國家興建鐵路、道路、電網、光纖等基礎建設。

歐盟大手筆擴大對非洲、亞洲、巴爾幹半島發展中國家的投資，與中國「一帶一路」較勁的意味濃厚。這份文件一開始就強調「全球門戶」是歐盟主張地緣政治的工具，為因應與獨裁體制的競爭而設計，強大的民主國家及它們的價值基礎有必要回應當今的全球挑戰。

為了與「一帶一路」不透明和嚴苛的貸款條件區隔，歐盟計劃提供這些國家公平和有利的貸款條件，並強調「全球門戶」是強化雙方聯繫，而非造成依賴關係。

一位不具名的歐盟官員表示，「全球門戶」以合作夥伴為出發點的做法如果成功，既可強化歐盟的地緣政治，又能抑制中國的影響力。

歐盟原本打算在11月中宣布「全球門戶」倡議，但當時草案的投資總額僅400億歐元，既缺乏具體計畫和優先順序，對與中國獨裁體制的競爭也只有暗示性的措辭，不符外界期待，歐盟執委會因此決定重擬，如今的版本更具野心。

曾任德國駐中國大使、目前擔任德國常駐歐盟代表的柯慕賢（Michael Clauss）是幕後推手之一，他表示，對許多夥伴國家來說，「全球門戶」是「一帶一路」之外具吸引力的選擇，有機會讓歐洲在地緣政治扮演重要角色。

德國9月底舉行大選，新政府可望在下月初上路，未來的執政黨社會民主黨（SPD）對歐盟推出「全球門戶」表示歡迎。

社民黨外交發言人施密德（Nils Schmid）表示，這是歐盟執委會向前跨出去的重要一步，接下來的重點是具體的規劃，非洲和巴爾幹半島的鐵路和電網建設明年應該要看到成果。

美國智庫榮鼎集團（Rhodium Group）歐洲專家巴爾金（Noah Barkin）讚揚「全球門戶」的規模，但指出歐盟的考驗是能否讓承諾的投資到位，並實現真正高品質和具有戰略重要性的建設計畫。

歐盟 德國 一帶一路

上一則

網紅「野獸先生」炫富？砸200萬打造真人版魷魚遊戲

下一則

翁山蘇姬煽動叛亂案 傳判決延至12月6日出爐

延伸閱讀

歐盟籲中國證明彭帥平安 敦促調查侵犯指控

歐盟籲中國證明彭帥平安 敦促調查侵犯指控
歐盟已發現42例Omicron 官員促各國加緊基因定序

歐盟已發現42例Omicron 官員促各國加緊基因定序
歐盟官員：英特爾可能數日內宣布歐盟設廠地點

歐盟官員：英特爾可能數日內宣布歐盟設廠地點
12億美元飛了 特斯拉竟不拿德國建廠補助款？

12億美元飛了 特斯拉竟不拿德國建廠補助款？

熱門新聞

美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
荷蘭衛生部長迪瓊。（Getty Images）

南非飛荷蘭班機61人染疫 確診夫婦逃離飯店 搭機前被捕

2021-11-28 22:08

超人氣

更多 >
3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕

3死8傷 密州牛津高中校園爆槍擊 15歲高中生濫射被捕
Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情

Omicron是「聖誕禮物」？專家：像感冒可加速終結疫情
「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次

「外星人」偽裝丈夫想行房？密蘇里女牧師：遇到好多次
全美首個公共吸毒所 紐約市開張

全美首個公共吸毒所 紐約市開張
2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣

2歲就出道、5歲演謝賢女兒 第一代武則天現在變這樣