印媒指控解放軍不僅不撤軍 還部署導彈和火箭砲部隊

印媒指控解放軍在中印邊境部署火箭砲部隊，解放軍的火箭砲射程可達300公里。（取材自騰訊）

中印邊境 部隊對峙持續，第十四輪軍長級會談遲無下文，印度 媒體28日突報導因應解放軍 向前線增派導彈和火箭砲部隊，印度也調集擁有豐富高寒山區作戰經驗的裝甲部隊，並展開大規模空運演習。

中印當前局勢令人擔憂，今年10月解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華大校就中印第十三輪軍長級會談發表談話指出，10月10日，中印兩軍在莫爾多／楚舒勒會談點中方一側舉行第十三輪軍長級會談。會談中，印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。

中印雙方為邊境前線部隊「脫離接觸」的商談已進行13個輪回，但始終未能解決，還愈談愈僵。印度亞洲新聞通訊社、今日印度等媒體11月28日援引消息人士的話稱，中國軍隊已經開始在拉達克對面的阿克賽欽地區修建新的公路。它們的連通性以及到達實際控制線的反應時間比以往任何時候都要短。同時，更大數量的解放軍導彈和火箭砲部隊也已進駐二線陣地，並建造了偽裝掩體防止美國和其他國家衛星的偵測。據稱，解放軍用於監視的無人機數量也有所增加。

消息人士稱，針對解放軍的行動，印度也相對地加強邊境地區的軍事部署，以防止中國的侵略。該消息人士說，印度比去年準備得更充分，已經儲備了前線部隊所需的一切物資，以應對該地區的任何突發情況。

報導稱，印度已將許多原本針對巴基斯坦的裝甲部隊轉移到中印邊境的高海拔地區，「強大的坦克部隊可以在寒冷雪地中機動」。同時負責看護敏感邊境的安全部隊數量也有所增加，「現在整個拉達克地區都受到安全部隊的保護」。同時印度空軍還進行了規模空前的大型空運演習，以加強今後六個月的冬季儲備。

不過，中媒「環球時報」旗下微信公眾號「樞密院十號」消息指，印媒的報導應該反過來理解才對—不甘在邊境地區挑釁受挫的印度仍在大舉派兵遣將，因此要拿所謂「解放軍部署」作為增兵藉口。

稍早之前，中國外交部發言人趙立堅11月19日表示，中方和印度同意維持外交和軍事管道對話溝通，積極籌備第十四輪軍長級會談，為解決中印邊境西段剩餘問題作出努力。

趙立堅稱，中印就近期中印邊境地區局勢坦誠深入交換意見，同意鞏固既有脫離接觸成果，嚴格遵守雙方簽署的協議協定和達成的有關共識，避免現地局勢出現反復。