我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

宏都拉斯大選「恐變天」總統熱門擬建交北京 中美角力

編譯中心／綜合27日電
宏都拉斯28日將舉行總統大選，左派「自由重建黨」候選人秀瑪菈．卡斯楚民調領先。（ 路透）
宏都拉斯28日將舉行總統大選，左派「自由重建黨」候選人秀瑪菈．卡斯楚民調領先。（ 路透）

中美洲國家宏都拉斯28日將舉行總統大選，目前親中的左派「自由重建黨」（Libre）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）民調領先，讓各界關注宏都拉斯恐將與中國大陸建交。台灣表示尊重宏國選舉結果，但警告中國未必兌現承諾；美國拜登政府也派出國務院高官出訪，敦促宏方維持外交現狀；對此，中國大陸批評美國粗暴干涉別國內政。

被視為總統熱門的秀瑪菈．卡斯楚，是在2009年政變中下台的前總統塞拉亞之妻，政見包括打貪、打擊毒品走私等。她此前兩度角逐總統皆落敗，但民調顯示這次她的支持度領先「國家黨」（PNH）對手、首都市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）約17個百分點。她若當選，不僅將成為宏都拉斯首位女總統，也會終止國家黨長達12年的統治。

首都市長阿斯夫拉代表執政黨「國家黨」參選。（路透）
首都市長阿斯夫拉代表執政黨「國家黨」參選。（路透）

秀瑪菈．卡斯楚提出改跟中國大陸建交，以引入對方投資。但這意味著宏都拉斯選擇結束和中華民國自1941年起的邦交關係，掀動中美台的微妙政治平衡。目前台灣的邦交國只剩15國。

秀瑪菈．卡斯楚的顧問諾艾日前受訪時說，卡斯楚尚未作出最終決定，表示會考慮美國對這議題的敏感度。

美國西半球事務助理國務卿尼科爾斯上周率團出訪宏國，向兩名總統候選人說明宏、台關係之重要，表明華府希望宏方維持現狀，並就中國對中美洲帶來的風險示警。

中國大陸外交部25日指責美國在宏國大選前進行「粗暴干涉」，批評美國公然違背一中原則。

宏都拉斯最主要企業遊說團體COHEP的負責人西卡非則說，「我們想要的是美國企業把中國大陸業務移到宏都拉斯。」他指出，在沒有邦交的情況下，中國貨品已占宏國進口的1/5，代表美國企業能帶來幫助的空間更大。

此外，許多選民及專家擔心選舉結果會遭到操縱，恐再引爆示威，造成政局動盪。2017年總統大選開票時，在野黨候選人納斯拉亞原本穩定領先，但當開完約95％選票，現任總統葉南德茲超前，雙方差距僅1.5個百分點，群眾因此上街抗議選舉舞弊。今年納斯拉亞第3度參選總統，後來於10月退選，改支持秀瑪菈．卡斯楚。

美國 中國 邦交

上一則

全球日增56萬確診 歐亞非重災 印度恢復國際航班恐生變

下一則

泰國選美爆狼攝影師性侵 至少10人指控 19歲也佳麗受害

延伸閱讀

捷克總統齊曼出院 預定28日上午任命新總理

捷克總統齊曼出院 預定28日上午任命新總理
烏克蘭總統爆料：俄國密謀政變推翻我

烏克蘭總統爆料：俄國密謀政變推翻我
法、義簽協議 平衡後梅克爾時代歐洲勢力

法、義簽協議 平衡後梅克爾時代歐洲勢力
古巴強人卡斯楚逝世5周年 首座以他命名建築啟用

古巴強人卡斯楚逝世5周年 首座以他命名建築啟用

熱門新聞

查理與黛妃1981年宣布訂婚後合影。美聯社

誰辜負誰? 黛妃生前隨扈爆料 黛妃先出牆 小王離奇身亡

2021-11-25 10:34
真子14日與丈夫小室圭搭機飛往美國紐約，登機前被航空公司要求脫下口罩確認身分。（路透）

小室真子享受自由空氣 穿牛仔褲與老公閒逛紐約

2021-11-25 22:19
美國加州太浩湖附近的奧林匹克谷日前發生一隻覓食的熊闖進當地一間7-Eleven，只見牠「很有禮貌地」開門跟朝店內張望，甚至似乎聰明到懂得使用感應式乾洗手消毒機。（路透）

加州熊覓食闖超商 「禮貌」開門還消毒

2021-11-27 02:00
世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（Getty Images）

新變種病毒命名Omicron藏玄機 「跳Nu避Xi」原因曝

2021-11-26 20:08
一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破

剛買壽險兩天…華裔妻被殺 丈夫疑嫁禍他人遭識破
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增