宏都拉斯大選「恐變天」總統熱門擬建交北京 中美角力

宏都拉斯28日將舉行總統大選，左派「自由重建黨」候選人秀瑪菈．卡斯楚民調領先。（ 路透）

中美洲國家宏都拉斯28日將舉行總統大選，目前親中的左派「自由重建黨」（Libre）候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）民調領先，讓各界關注宏都拉斯恐將與中國 大陸建交。台灣表示尊重宏國選舉結果，但警告中國未必兌現承諾；美國 拜登政府也派出國務院高官出訪，敦促宏方維持外交現狀；對此，中國大陸批評美國粗暴干涉別國內政。

被視為總統熱門的秀瑪菈．卡斯楚，是在2009年政變中下台的前總統塞拉亞之妻，政見包括打貪、打擊毒品走私等。她此前兩度角逐總統皆落敗，但民調顯示這次她的支持度領先「國家黨」（PNH）對手、首都市長阿斯夫拉（Nasry Asfura）約17個百分點。她若當選，不僅將成為宏都拉斯首位女總統，也會終止國家黨長達12年的統治。

首都市長阿斯夫拉代表執政黨「國家黨」參選。（路透）

秀瑪菈．卡斯楚提出改跟中國大陸建交，以引入對方投資。但這意味著宏都拉斯選擇結束和中華民國自1941年起的邦交 關係，掀動中美台的微妙政治平衡。目前台灣的邦交國只剩15國。

秀瑪菈．卡斯楚的顧問諾艾日前受訪時說，卡斯楚尚未作出最終決定，表示會考慮美國對這議題的敏感度。

美國西半球事務助理國務卿尼科爾斯上周率團出訪宏國，向兩名總統候選人說明宏、台關係之重要，表明華府希望宏方維持現狀，並就中國對中美洲帶來的風險示警。

中國大陸外交部25日指責美國在宏國大選前進行「粗暴干涉」，批評美國公然違背一中原則。

宏都拉斯最主要企業遊說團體COHEP的負責人西卡非則說，「我們想要的是美國企業把中國大陸業務移到宏都拉斯。」他指出，在沒有邦交的情況下，中國貨品已占宏國進口的1/5，代表美國企業能帶來幫助的空間更大。

此外，許多選民及專家擔心選舉結果會遭到操縱，恐再引爆示威，造成政局動盪。2017年總統大選開票時，在野黨候選人納斯拉亞原本穩定領先，但當開完約95％選票，現任總統葉南德茲超前，雙方差距僅1.5個百分點，群眾因此上街抗議選舉舞弊。今年納斯拉亞第3度參選總統，後來於10月退選，改支持秀瑪菈．卡斯楚。