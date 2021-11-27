商難民問題 強生公開信件惹毛馬克宏 法取消與英會談

英吉利海峽難民船難24日再添27條冤魂，法國加萊民眾25日為1999年以來因偷渡而喪命的難民致哀，地上布條寫滿罹難者姓名，旁邊點上蠟燭。（歐新社）

法國26日原本打算和英國 討論英吉利海峽難民船難，但英國首相強生竟公布給法國總統馬克宏 的信件內容，內容提及英法針對邊境難民問題五點提議。法國因此取消會談，記者訪問強生時問及此事，強生卻說，對此並不感到遺憾。

強生25日晚間寫信給馬克宏，針對英法邊境難民問題提出五點提議，但卻在自己的推特帳戶公布信件內容，激怒法國當局。

五點提議包括，英國邊防部隊協助巡邏法國海灘、允許英國遣送自法國橫渡英吉利海峽難民返法、分享情資和部署地面感應器與雷達協助偵測等。

馬克宏在義大利羅馬舉行記者會表示：「我對於他們以不認真的態度處理事情感到驚訝。一名領導人不會藉由推特和公開信與另一名領導人溝通這些問題。」

這可說是馬克宏第二次被外國領袖擺道。澳洲總理莫里森片面決定毀棄與法國簽署、價值660億美元的傳統柴電潛艦合約，改買美製核動力潛艦時，也曾向媒體揭露自己與馬克宏通信的內容。

英法兩國關係在英國脫歐一系列爭議後，達到數十年最緊張，馬克宏對強生個人批評代表兩國關係進一步惡化。

分析家稱，英法缺乏信任和善意將使兩國更難合作應對難民，愈來愈多難民試圖橫渡狹窄但海象凶險的英吉利海峽。

法國內政部長達馬南取消和英國內政大臣巴特爾會談，並通知她，與其他歐洲國家部長於28日在法國加萊舉行的會談也不歡迎她參加。法新社看到的訊息寫道，達馬南告訴巴特爾，英國首相強生的信件令人「失望」，「公開信件內容使情況更糟，因此我必須取消28日的雙邊會談」。

不願具名的法國消息人士告訴法新社：「我們認為，英國首相公開信件內容是不可接受的，與英國內政部討論的內容背道而馳。」

由於近年英國加強打擊陸路偷渡 ，不少人選擇橫越英吉利海峽偷渡英國。船難發生隔天，25日仍有50多名偷渡者乘坐簡陋的充氣小艇來到英國多佛港，由英國當局和慈善機構人員協助上岸。法國方面統計，今年以來，已有逾3.1萬人企圖從法國穿過英吉利海峽偷渡英國。

另外，為英國拒發在英國水域捕撈的執照問題，法國漁民26日阻撓加萊港與英國多佛港的渡輪航運，又阻礙英船在聖馬洛灣（Saint-Malo）泊岸，並以貨物等妨礙往返英法隧道的列車行駛。