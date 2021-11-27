法、義簽協議 平衡後梅克爾時代歐洲勢力

法國與義大利26日達成歷史性的奎里納雷協議，法國總統馬克宏（左）與義大利總理德拉基（右）在聯合記者會中表示這是兩國關係的歷史時刻。（美聯社）

歷經幾年外交緊張後，法國與義大利 今天達成歷史性的奎里納雷協議，未來將加強雙邊合作。各界認為，協議將在德國 總理梅克爾卸任後的歷史轉型期調整歐洲勢力平衡，具重要象徵意義。

法國總統馬克宏 日前造訪羅馬，與義大利總理德拉基簽訂奎里納雷協議（Quirinale Treaty）。義大利總統馬達雷拉見證締約儀式時，義大利空軍特技飛行小組機隊從空中掠過。德拉基在與馬克宏的聯合記者會上表示，「這是兩國關係的歷史時刻」。

馬克宏表示：「幾乎可以說過去沒有奎里納雷協議很奇怪，因為有這麼多東西將我們聯繫在一起—歷史、文化、藝術家。」他同時強調法義皆為歐盟創始國，定義了「更融合、更民主與更自主的歐洲」。

不具名的義國政府官員在簽約儀式前向媒體透露，兩國簽署這項協議具有「重要象徵價值」，特別是在英國脫歐後不穩定局勢與德國政治轉型的脈絡下。義國內部消息來源向路透表示，這份協議同時也企圖在德國總理梅克爾卸任後改變歐洲勢力平衡。

以義大利總統官邸為名的奎里納雷協議於2017年宣布，目的在給予法義合作更穩定且更有野心的架構。雙方都希望能於馬達雷拉明年1月7年任期結束與法國明年總統大選前簽訂協議。

法國總統府艾里賽宮（Elysée）表示，協議將「推動法義立場一致，並協調兩國在歐洲與外國政治、安全與國防、移民政策、經濟、教育、研究、文化與跨界合作的事務」。

但義大利內部對這項協議有若干批評。部分對法國抱持遲疑看法的義大利人認為法國覬覦義大利企業，卻不太願意互惠。義大利經濟學家與專欄作家畢蘭達（Carlo Pelanda）說，義大利簽署這項協議，是「在產業與戰略方面主動讓法國併吞」。

法義兩國接下來都將舉行總統大選，選舉結果也將決定這份新協議的命運與重要性。