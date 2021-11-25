27非法移民船難命喪英吉利海峽 英法互相甩鍋

載34名移民的橡皮艇24日從法國前往英國，橫渡英吉利海峽時被大型貨櫃船撞沉，於法國加萊港外海沉沒，至少27人罹難。圖為25日被棄置在法國北部維姆勒海灘的救生衣及損壞橡皮艇。路透

載34名移民的橡皮艇24日從法國前往英國 ，橫渡英吉利海峽時被大型貨櫃船撞沉，於法國加萊港外海沉沒，至少27人罹難，包括一名孕婦在內等7名婦女和3名孩童，是英吉利海峽史上最嚴重船難。英法兩國誓言要解決問題，但更專注互相指責，法國稱各國須更積極處理非法移民 ，並批評英國管理移民不善，英國批評法國守衛邊境 不力。

法國總統馬克宏和英國首相強生對誰該為悲劇負責意見不同。馬克宏24日晚間和強生通話時，強調英法兩國應共同負責。但強生表示，英國難以說服法國以正確的方式處理此事。

隨著法國宣布逮捕第5名涉案的人口走私犯，總理凱斯特原定25日早上召開危機會議。英國內政大臣巴特爾表示，她將和法國內政部長達馬南會談。

達馬南告訴法國RTL電台，「英國移民管理不善」，「這是國際問題」，英國、比利時和德國必須有更多作為幫助法國打擊非法移民和人口販運。

英國表示，船難凸顯法國警方巡邏海灘和守衛北方邊境強度非常不足。強生24日說：「我們難以說服某些夥伴，特別是法國，對於特定情況採取應有的作為。」

強生再次提出英法聯合巡邏法國加萊港附近海岸。加萊港離英國非常近，民眾天氣晴朗時甚至能在此眺望英國，多數移民也是從加萊港出發前往英國。

然而，法國當局先前拒絕強生的提議。英國當局先前也威脅法國，如果無法阻止移民前往英國，就要減少對法國邊境警備金援（約7192萬美元）。

英法兩國加強取締移民躲在卡車底盤，經英法海底隧道入境英國等非法入境方式後，橫渡世界最繁忙航道之一英吉利海峽的移民人數近幾個月激增。