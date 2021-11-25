我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國際奧會主席視訊彭帥後 美媒揭他與張高麗相識

鼓勵民眾打疫苗 佛奇改口：補強針擬列「完全接種」

27非法移民船難命喪英吉利海峽 英法互相甩鍋

編譯羅方妤／即時報導
載34名移民的橡皮艇24日從法國前往英國，橫渡英吉利海峽時被大型貨櫃船撞沉，於法國加萊港外海沉沒，至少27人罹難。圖為25日被棄置在法國北部維姆勒海灘的救生衣及損壞橡皮艇。路透
載34名移民的橡皮艇24日從法國前往英國，橫渡英吉利海峽時被大型貨櫃船撞沉，於法國加萊港外海沉沒，至少27人罹難。圖為25日被棄置在法國北部維姆勒海灘的救生衣及損壞橡皮艇。路透

載34名移民的橡皮艇24日從法國前往英國，橫渡英吉利海峽時被大型貨櫃船撞沉，於法國加萊港外海沉沒，至少27人罹難，包括一名孕婦在內等7名婦女和3名孩童，是英吉利海峽史上最嚴重船難。英法兩國誓言要解決問題，但更專注互相指責，法國稱各國須更積極處理非法移民，並批評英國管理移民不善，英國批評法國守衛邊境不力。

法國總統馬克宏和英國首相強生對誰該為悲劇負責意見不同。馬克宏24日晚間和強生通話時，強調英法兩國應共同負責。但強生表示，英國難以說服法國以正確的方式處理此事。

隨著法國宣布逮捕第5名涉案的人口走私犯，總理凱斯特原定25日早上召開危機會議。英國內政大臣巴特爾表示，她將和法國內政部長達馬南會談。

達馬南告訴法國RTL電台，「英國移民管理不善」，「這是國際問題」，英國、比利時和德國必須有更多作為幫助法國打擊非法移民和人口販運。

英國表示，船難凸顯法國警方巡邏海灘和守衛北方邊境強度非常不足。強生24日說：「我們難以說服某些夥伴，特別是法國，對於特定情況採取應有的作為。」

強生再次提出英法聯合巡邏法國加萊港附近海岸。加萊港離英國非常近，民眾天氣晴朗時甚至能在此眺望英國，多數移民也是從加萊港出發前往英國。

然而，法國當局先前拒絕強生的提議。英國當局先前也威脅法國，如果無法阻止移民前往英國，就要減少對法國邊境警備金援（約7192萬美元）。

英法兩國加強取締移民躲在卡車底盤，經英法海底隧道入境英國等非法入境方式後，橫渡世界最繁忙航道之一英吉利海峽的移民人數近幾個月激增。

英國 非法移民 邊境

上一則

加拿大5到11歲兒童 開始接種輝瑞疫苗

延伸閱讀

英吉利海峽移民船沉沒 至少釀27死

英吉利海峽移民船沉沒 至少釀27死
英國尚未決定派誰出席北京冬奧 強生不支持杯葛

英國尚未決定派誰出席北京冬奧 強生不支持杯葛
英相強生致詞迷失稿海 談佩佩豬化解尷尬局面

英相強生致詞迷失稿海 談佩佩豬化解尷尬局面
英國會議員聯名致函強生 要求外交抵制北京冬奧

英國會議員聯名致函強生 要求外交抵制北京冬奧

熱門新聞

一名曾在伊基克港工作的員工向《法新社》表示：「這些衣服來自全球各地，沒有被售往（首都）聖地亞哥或其他國家的衣服，最終都會滯留在免稅區，因為沒有人願意付關稅把它們帶走。」 (Getty Images)

二手衣的災難：智利沙漠「世界舊衣櫃」之山

2021-11-20 16:51
加拿大卑詩省一座穀倉16日遭到淹水，民眾用水上摩托車與船隻搶救受困的乳牛。（路透）

百年暴雨襲加拿大 溫哥華洪水封城 美國華盛頓也遇大雨

2021-11-18 09:40
蹄鼻蝙蝠（horseshoe bats）。Getty Images

寮國蝙蝠冠狀病毒極似COVID-19 曾送到武漢研究

2021-11-24 11:03
中國─東協建立對話關係30周年紀念峰會22日以視訊方式舉行，菲總統杜特蒂在會上譴責上周補給船遭中海警船以水砲攻擊的行為。新華社

罕見強硬…中砲襲菲船 杜特蒂中國東協峰會上公開譴責

2021-11-22 06:54
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

中國在阿聯偷建軍事基地 美國發現後介入叫停

2021-11-19 22:50
立陶宛前總理思科威爾內里19日說，台灣駐立陶宛代表處成立，實際上就意味立陶宛將與中國斷交。（路透）

立陶宛前總理：允設台灣代表處 意味將與中國斷交

2021-11-21 06:41

超人氣

更多 >
被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪

被中國禁止出境四年華裔美籍男子接受美聯社專訪
林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光

林志玲上中國節目沒拿到酬勞 4年追討63萬美元判決曝光
女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告

女駕駛疑路怒撞死華裔外賣郎 紐約皇后區檢方：證據不足不予提告
新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光

新州華母涉殺兩子 證人六分鐘報警電話曝光
砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁

砍室友數十刀奪命…紐約華男林賽春認誤殺 面臨25年監禁