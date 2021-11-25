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德財長蕭茲接任總理 新環保內閣推首位女外交部長

編譯莊蕙嘉／綜合25日電
德國社民黨主席蕭茲成為新總理。（路透）
德國社民黨主席蕭茲成為新總理。（路透）

德國新聯合政府組閣談判24日達成協議，現任財長蕭茲將擔任總理，這是社會民主黨16年以來再度執政，也是現任總理梅克爾的時代結束。由於綠黨入閣，德國新環保內閣將提早淘汰燃煤發電，並鼓勵使用電動車和大眾運輸工具，達成碳中和。

擔任總理16年的梅克爾3年前即已表態不會續任，因此今年9月26日舉行的國會選舉也是接班人之戰，得票最高的社民黨選後和綠黨及自由民主黨展開組閣談判。由於3個黨的代表色分別為紅、綠和黃色，被稱作「紅綠燈聯盟」，梅克爾的基民黨將成為在野黨。

根據外洩名單，親商的自民黨黨魁林德納將出任財長，綠黨共同主席哈柏克將領導一個新部會，整合經濟、氣候保護與能源，綠黨另一名主席貝爾伯克出任外長，將是德國首位女外交部長。

談判告一段落後，3黨須各自取得黨內同意，若進展順利，可望在耶誕節前正式選出蕭茲接任總理並完成交接。目前梅克爾仍擔任看守總理。

新政府達成的其他政策共識還包括大麻合法化，最低時薪12歐元。

另外，新政府將強調環保政策，具體作為包括2030年之前階段性淘汰燃煤發電，比預定時程提早8年。新政府還將推動讓德國2%土地用作風力發電，並希望2030年讓八成發電量都來自再生能源。

另外，其他環保相關目標包括2030年前至少讓1500萬輛電動車上路，並讓鐵路運輸量提高四成。

新政府將面臨德國確診人數飆升的新一波疫情，經濟復甦不如預期，對中國關係及氣候能源危機等問題。

德國 梅克爾 民主黨

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