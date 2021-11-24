美國擬軍援烏克蘭… 10萬俄軍傳明年初發動攻擊

烏克蘭武裝部隊21日在日托米爾市附近演習。（路透）

在西方國家擔心俄羅斯可能計畫入侵烏克蘭 之際，俄國國防部表示，俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫和美國 參謀首長聯席會議主席密利今天通話。CNN日前引述消息指出，拜登政府考慮向烏克蘭派遣軍事顧問及增援新武器裝備，並與歐洲盟友討論一旦俄國攻打烏克蘭，就祭出新一輪的制裁。

俄國國防部在聲明中說，吉拉西莫夫和密利討論「當前國際安全問題」，但未提供進一步細節。五角大廈在聲明中證實美俄軍事首長通話，「以確保風險降低和避免爆發軍事衝突」。

烏克蘭國防情報局23日表示，俄羅斯在烏東地區控制的部隊正在提升戰備態勢，且已經進行過幾場大規模演習；有官員指出，當地已聚集9.2萬名俄軍，準備在明年1月底或2月初發動攻擊。美國與北約盟國對此嚴陣以待，美媒22日報導，拜登政府正考慮向烏克蘭提供武器及派遣軍事顧問。

在烏克蘭日托米爾市附近，一群烏國武裝部隊官兵集合準備參加演習。俄羅斯在靠近烏克蘭的邊境地區集結大批部隊，兩國緊張情勢升高。美、歐等國家擔憂俄軍會在不久後入侵烏克蘭。（路透）

據悉，美國可能提供包括「標槍」反坦克飛彈、迫擊炮、「刺針」防空飛彈等，以及原定部署阿富汗的俄製米-17多用途直升機。不過，有官員擔心，若提供烏克蘭上述武器，可能會被俄方視為局勢的重大升級。

自2014年俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞以來，美國已提供烏方價值逾25億美元的軍援，包括2艘原美國海岸防衛隊巡邏艦，正好於23日抵達烏克蘭黑海港市敖德薩。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫警告，相關做法將導致局勢進一步升級，並再次強調俄羅斯沒有任何侵略計畫。

美媒自11月1日起便發布多張衛星圖片聲稱俄羅斯正在烏東邊境囤兵；美國上周還與歐洲盟友分享情報，稱俄國軍隊和炮兵疑似正在集結，有可能調遣約10萬大軍，從克里米亞、俄國本土和白俄羅斯 等三個方向侵烏。

俄羅斯多個部門22日分別發表聲明否認，指責美國政府恫嚇全世界，還與北約成員國加強在黑海、東歐及北極圈的軍事活動。美國國務院當天則宣布，加碼制裁與俄德天然氣管道項目「北溪2號」有關的對象，包括2艘輪船及一家與俄國有聯繫的公司。

有專家認為，烏東邊境局勢緊繃少不了西方國家的推波助瀾。政治分析家表示，這可能是「一場虛構的危機」，美國打算破壞歐洲對俄羅斯的信心，尤其是德國方面。