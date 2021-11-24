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美國擬軍援烏克蘭… 10萬俄軍傳明年初發動攻擊

編譯中心／綜合23日電
烏克蘭武裝部隊21日在日托米爾市附近演習。（路透）
烏克蘭武裝部隊21日在日托米爾市附近演習。（路透）

在西方國家擔心俄羅斯可能計畫入侵烏克蘭之際，俄國國防部表示，俄羅斯武裝部隊參謀總長吉拉西莫夫和美國參謀首長聯席會議主席密利今天通話。CNN日前引述消息指出，拜登政府考慮向烏克蘭派遣軍事顧問及增援新武器裝備，並與歐洲盟友討論一旦俄國攻打烏克蘭，就祭出新一輪的制裁。

俄國國防部在聲明中說，吉拉西莫夫和密利討論「當前國際安全問題」，但未提供進一步細節。五角大廈在聲明中證實美俄軍事首長通話，「以確保風險降低和避免爆發軍事衝突」。

烏克蘭國防情報局23日表示，俄羅斯在烏東地區控制的部隊正在提升戰備態勢，且已經進行過幾場大規模演習；有官員指出，當地已聚集9.2萬名俄軍，準備在明年1月底或2月初發動攻擊。美國與北約盟國對此嚴陣以待，美媒22日報導，拜登政府正考慮向烏克蘭提供武器及派遣軍事顧問。

在烏克蘭日托米爾市附近，一群烏國武裝部隊官兵集合準備參加演習。俄羅斯在靠近烏克蘭...
在烏克蘭日托米爾市附近，一群烏國武裝部隊官兵集合準備參加演習。俄羅斯在靠近烏克蘭的邊境地區集結大批部隊，兩國緊張情勢升高。美、歐等國家擔憂俄軍會在不久後入侵烏克蘭。（路透）

據悉，美國可能提供包括「標槍」反坦克飛彈、迫擊炮、「刺針」防空飛彈等，以及原定部署阿富汗的俄製米-17多用途直升機。不過，有官員擔心，若提供烏克蘭上述武器，可能會被俄方視為局勢的重大升級。

自2014年俄羅斯從烏克蘭吞併克里米亞以來，美國已提供烏方價值逾25億美元的軍援，包括2艘原美國海岸防衛隊巡邏艦，正好於23日抵達烏克蘭黑海港市敖德薩。

俄羅斯總統發言人佩斯科夫警告，相關做法將導致局勢進一步升級，並再次強調俄羅斯沒有任何侵略計畫。

美媒自11月1日起便發布多張衛星圖片聲稱俄羅斯正在烏東邊境囤兵；美國上周還與歐洲盟友分享情報，稱俄國軍隊和炮兵疑似正在集結，有可能調遣約10萬大軍，從克里米亞、俄國本土和白俄羅斯等三個方向侵烏。

俄羅斯多個部門22日分別發表聲明否認，指責美國政府恫嚇全世界，還與北約成員國加強在黑海、東歐及北極圈的軍事活動。美國國務院當天則宣布，加碼制裁與俄德天然氣管道項目「北溪2號」有關的對象，包括2艘輪船及一家與俄國有聯繫的公司。

有專家認為，烏東邊境局勢緊繃少不了西方國家的推波助瀾。政治分析家表示，這可能是「一場虛構的危機」，美國打算破壞歐洲對俄羅斯的信心，尤其是德國方面。

烏東局勢升溫時序
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白俄羅斯 美國 烏克蘭

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