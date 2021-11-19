英F-35B戰鬥機墜海 火速打撈防落敵手 飛行員成功逃生

英國國防部證實，一架從「伊莉莎白女王號」航母起飛的F-35B戰鬥機發生意外墜海，不過飛行員成功彈射逃生。(Getty Images)

英國國防部 證實，一架從「伊莉莎白女王號」航母起飛的F-35B戰鬥機發生意外墜海，不過飛行員成功彈射逃生。

「衛報」報導，這架價值1億英鎊（約1.35億美元）的F-35B戰鬥機在起飛後不久墜入東地中海。國防大臣華萊士指出「儘管發生事故，其他飛機的操作和訓練飛行仍持續進行中」。

國防部發言人指出，「18日上午一架自伊莉莎白女王號起飛的英國F-35B戰鬥機飛行員在地中海的例行飛行行動中彈射，飛行員已安全返回航母並開始調查，此時不宜進一步評論」。報導稱「當務之急是打撈殘骸，英國當局希望確保墜海的飛機不會落入俄羅斯等敵對國家手中」。

據悉，「伊莉莎白女王號」經過長期部署、穿越印度洋到達太平洋，現正返回英國途中，艦上共部署8架英國F-35B戰鬥機。英國至今向美國 洛克希德馬丁公司訂購48架F-35B，目前已交付24架。

這是第一次有英國皇家空軍的F-35B戰鬥機發生事故。墜機事件將由國防事故調查處進行調查，通常需要數周時間才能生成初步報告，最終報告通常需要大約一年的時間才能完成。