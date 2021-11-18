韓警察廳長隔12年突登竹島 日本抗議 自家外交部也不悅

南韓警察廳長時隔12年登上竹島，引發日本抗議。(路透資料照片)

日韓間對於竹島（南韓 稱獨島）主權爭議多年，南韓警察 廳長傳出昨天時隔12年登上竹島，日本 政府發言人、內閣官房長官松野博一今天對此表示「極度遺憾」，已對南韓政府嚴正抗議。

NHK、共同社等引述南韓媒體報導，南韓警察廳長金昌龍昨天搭直升機登上竹島，鼓勵島上警備人員，是現任警察廳長時隔12年再次登島。南韓警方稱登島完全沒有外交上的意涵，不過南韓外交部相關人士透過媒體報導得知後，對此感到不快。

「首爾新聞」報導，南韓外交部表示，日韓目前的關係十分敏感，因此南韓外交部希望大家「先進行綜合考量」才行動。

松野今天上午在記者會上表示，從各種情況判斷認為南韓方面確有登島，但目前未獲南韓政府證實。松野說，不論是根據歷史事實或國際法，竹島明顯是屬於日本固有領土，如果金昌龍登竹島屬實，對此無法接受，也感到「極度遺憾」。

松野表示，對於南韓政府，在事前看到媒體報導時，已立即敦促其中止登島計畫，昨天也提出嚴正抗議。

媒體詢問此事是否會影響日韓關係，松野回應，包含竹島在內等各式問題，日本基於一貫的立場，持續要求南韓方面做出適當對應的想法沒有改變。

竹島座標為北緯37度15分、東經131度52分，日本稱屬於島根縣行政管轄範圍，南韓認為屬於慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑獨島里。

除了竹島主權爭議之外，日韓關係近期因慰安婦及「前徵用工」（二戰期間遭日本企業強徵的南韓勞工）訴訟問題等惡化，持續日本外務省官員所形容的「二次大戰以來最糟狀況」。