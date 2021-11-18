德國暫停認證俄國管線 歐洲天然氣1天漲價18%

德國宣布暫停頒布許可證天然氣管線「北溪二號」，英國和歐洲的天然氣批發價格應聲飆漲17%。（美聯社）

德國 能源監管機構宣布，暫停對俄國天然氣 管線「北溪二號」（Nord Stream 2）的核准認證程序，消息引發歐洲和英國的天然氣批發價格飆漲。這條管線自俄國連接至德國。

荷蘭天然氣期貨價格16日大漲18%，達到每百萬瓦時94.14歐元（約107.57美元）；在英國，天然氣價格上漲17%至每百萬英熱單位（mmBtu）2.4英鎊（約3.2美元）；在州際交易所（ICE），天然氣12月期貨16日收盤大漲17.15%至每百萬英熱單位23.99英鎊。

德國能源當局表示，管線公司須遵守德國法律，之後才會頒發許可證。「北溪二號」這項計畫價值100億歐元（約113億美元）。異議人士擔憂，這條管線將使歐洲加重依賴俄羅斯的能源。北溪二號已在9月完工，但因面臨一些問題，至今仍未啟用。

北溪二號經波羅的海海底連接到德國，對德國的天然氣出口預料增加一倍。這條長達1225公里的管線全程繞過烏克蘭 ，可能使烏克蘭的管線收入銳減，後者對經過境內的管線收取過路費。

德國企業已大舉投資北溪二號，且前總理梅克爾在這項管線開發案中扮演關鍵角色。在北溪二號遭遇挫敗前，天然氣價格早已大漲。歐洲去年恰逢嚴冬，進一步加重天然氣供應壓力，導致目前的天然氣庫存遠低於正常水準。